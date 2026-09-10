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Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)

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Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 5
Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 6
Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 7
Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 5
  • Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 6
  • Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 7
  • Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)

Логотип Zippo, выполненный методом цветного изображения, добавляет тонкий контраст этой классической зажигалке Iron Stone, которая с виду кажется шероховатой и отличается похожей на камень поверхностью, но при этом гладкая на ощупь. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком" • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь • Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo • Сделано в США • Топливо: высококачественное топливо Zippo (продаётся отдельно)

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Логотип Zippo, выполненный методом цветного изображения, добавляет тонкий контраст этой классической зажигалке Iron Stone, которая с виду кажется шероховатой и отличается похожей на камень поверхностью, но при этом гладкая на ощупь. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком" • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь • Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo • Сделано в США • Топливо: высококачественное топливо Zippo (продаётся отдельно)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211) – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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