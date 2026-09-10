Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)
Логотип Zippo, выполненный методом цветного изображения, добавляет тонкий контраст этой классической зажигалке Iron Stone, которая с виду кажется шероховатой и отличается похожей на камень поверхностью, но при этом гладкая на ощупь. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком" • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь • Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo • Сделано в США • Топливо: высококачественное топливо Zippo (продаётся отдельно)
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