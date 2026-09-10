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Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648)

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Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386890
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648)

Металлические бензиновые зажигалки Zippo из популярной коллекции Classic просто поражают своей простотой, идеально сочетающейся с респектабельностью и высоким качеством. Ключевая особенность данной модели – это абсолютно новый подход компании-производителя Zippo Manufacturing к обработке поверхности. Специальные полирующие щетки идут под прямым углом друг к другу, тем самым образуя на покрытии корпуса видимые полоски, которые при закрытии крышки складываются в оригинальный рисунок в виде елочки. Классический стиль этой оригинальной зажигалки – это просто находка для тех, кто старается быть элегантным во всем. Благородного серебристого блеска этого стильного аксессуара вполне достаточно, чтобы он не остался незамеченным. Модель ZIPPO 24648 HERRINGBONE SWEEP гарантирует вам очень долгую службу, благодаря исключительно надежной сборке конструкции. Несомненно, этот аксессуар сможет не только подчеркнуть, но и создать стиль своего владельца. Подарите его вашему любимому человеку, другу, и они с радостью примут такой презент. Ведь это идеальный презент женщине или мужчине, привыкшим не отказывать себе ни в чем.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Металлические бензиновые зажигалки Zippo из популярной коллекции Classic просто поражают своей простотой, идеально сочетающейся с респектабельностью и высоким качеством. Ключевая особенность данной модели – это абсолютно новый подход компании-производителя Zippo Manufacturing к обработке поверхности. Специальные полирующие щетки идут под прямым углом друг к другу, тем самым образуя на покрытии корпуса видимые полоски, которые при закрытии крышки складываются в оригинальный рисунок в виде елочки. Классический стиль этой оригинальной зажигалки – это просто находка для тех, кто старается быть элегантным во всем. Благородного серебристого блеска этого стильного аксессуара вполне достаточно, чтобы он не остался незамеченным. Модель ZIPPO 24648 HERRINGBONE SWEEP гарантирует вам очень долгую службу, благодаря исключительно надежной сборке конструкции. Несомненно, этот аксессуар сможет не только подчеркнуть, но и создать стиль своего владельца. Подарите его вашему любимому человеку, другу, и они с радостью примут такой презент. Ведь это идеальный презент женщине или мужчине, привыкшим не отказывать себе ни в чем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648) - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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