Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648)
Металлические бензиновые зажигалки Zippo из популярной коллекции Classic просто поражают своей простотой, идеально сочетающейся с респектабельностью и высоким качеством. Ключевая особенность данной модели – это абсолютно новый подход компании-производителя Zippo Manufacturing к обработке поверхности. Специальные полирующие щетки идут под прямым углом друг к другу, тем самым образуя на покрытии корпуса видимые полоски, которые при закрытии крышки складываются в оригинальный рисунок в виде елочки. Классический стиль этой оригинальной зажигалки – это просто находка для тех, кто старается быть элегантным во всем. Благородного серебристого блеска этого стильного аксессуара вполне достаточно, чтобы он не остался незамеченным. Модель ZIPPO 24648 HERRINGBONE SWEEP гарантирует вам очень долгую службу, благодаря исключительно надежной сборке конструкции. Несомненно, этот аксессуар сможет не только подчеркнуть, но и создать стиль своего владельца. Подарите его вашему любимому человеку, другу, и они с радостью примут такой презент. Ведь это идеальный презент женщине или мужчине, привыкшим не отказывать себе ни в чем.
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