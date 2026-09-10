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Зажигалка Zippo Pink Matte (238) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Pink Matte (238)

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Зажигалка Zippo Pink Matte (238)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Pink Matte (238)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Pink Matte (238)

Зажигалка ZIPPO классическая с покрытием Pink Matte 238. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Pink Matte (238)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Описание
Зажигалка ZIPPO классическая с покрытием Pink Matte 238. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Pink Matte (238) - по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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