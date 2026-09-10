Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647)
Ветрозащищенная зажигалка Zippo №4647 имеет матовый хромированный Zippo корпус. На тусклой поверхности изделия нанесен узор в виде хаотичных следов кисти в форме концентрических колец. Такой оригинальный рисунок напоминает полосы, оставленные на металле шлифовальной машиной, более известной как болгарка. Кроме того, дизайн этой классической широкой зажигалки выполнен в форме округленных «арочных» линий по краям. Благодаря специальной обработке поверхность хорошо противостоит появлению непривлекательных отметин и жирных пятен от пальцев на корпусе, что не портит внешний вид моделей этого знаменитого во всем мире бренда. Настоящая Zippo обещает служить долго, так как отличается надежной внутренней сборкой изделия. Несомненно, это именно та конструкция, которая сможет не только «согреть» в любую погоду, но и подчеркнуть безупречный вкус своего владельца. Наверное, можно еще долго удивляться богатству и бесконечности творческой фантазии дизайнеров и вдохновителей компании Zippo. Самое интересное, что зажигалки Zippo коллекционные не имеют ни пестрых цветовых гамм, ни выгравированных образов, но корпус с легкими шероховатыми неровностями делает их привлекательными и нестандартными. Это похоже на маленькое чудо или рождение произведений искусства: сделаешь легкий штрих и изменишь всю палитру, добавишь одну краску и получишь шедевр.
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