Зажигалка Zippo Navy Matte (239)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Navy Matte (239)
Оригинальная бензиновая зажигалка широкой формы из классической серии Zippo привлекает взгляд глубоким темно-синим цветом. Ее корпус покрыт специальным порошковым составом. Эта модель может похвастаться привлекательной внешне матовой отделкой и приятной на ощупь поверхностью. По ощущениям она больше всего ассоциируется с велюром. Новая серия Matte, к которой принадлежит этот экземпляр, является одним из наиболее востребованных диапазонов, в сфере которого работает и фантазирует огромное количество специалистов и дизайнеров компании Zippo. Пользуясь запатентованной технологией, они постоянно предлагают новые, насыщенные оттенки. Можно убедиться в многообразии предлагаемых вариантов самому, просмотрев зажигалки Zippo, фото которых более чем достаточно. Однотонный цвет поверхности зажигалки позволяет выгравировать любые логотипы, изображения и пожелания с помощью различных методов. Если вы сомневаетесь в верности своего решения о покупке, считаете, что «возьму и куплю зажигалку Zippo, а она проработает недолго...», и так далее в том же духе, то рекомендуем вам ознакомиться с множественными отзывами благодарных покупателей. Зажигалки Zippo, настоящие, конечно, известны своим качеством, мастерством исполнения и надежностью.
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