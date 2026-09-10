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Зажигалка Zippo Replica (267) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Replica (267)

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Зажигалка Zippo Replica (267) - фото 3
Зажигалка Zippo Replica (267) - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Replica (267) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Replica (267) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Replica (267) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Replica (267) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Replica (267)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo Replica (267)

Зажигалка ZIPPO Replica 267 Эта «винтажная» модель никогда не выйдет из моды. Покрытие Street Chrome и двойные косые черты на противоположных краях корпуса придают зажигалке ретро-стиль. Зажигалка упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. На зажигалку распространяется пожизненная гарантия. Street Chrome™ Пожизненная гарантия Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Replica (267)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO Replica 267 Эта «винтажная» модель никогда не выйдет из моды. Покрытие Street Chrome и двойные косые черты на противоположных краях корпуса придают зажигалке ретро-стиль. Зажигалка упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. На зажигалку распространяется пожизненная гарантия. Street Chrome™ Пожизненная гарантия Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Replica (267) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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