Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
В наличии
Код товара: 738444
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 610 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Цвет
черный
Особенности
с фиксатором на ремень
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, черный
Чёрный нейлоновый чехол для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню высотой до 5 см посредством нейлоновой петли на задней части чехла. Продукт сделан в США, отличается исключительной долговечностью и универсальностью. Будьте уверены, чехол Zippo был разработан и изготовлен с такой же тщательностью и надежностью, как и зажигалка Zippo, которую он защищает.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб. 4 000 руб.623 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205)
-
В наличииЦена 2 610 руб. 3 975 руб.653 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200)
-
В наличииЦена 2 610 руб. 2 890 руб.653 руб. в СплитГазовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя,...
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитЧехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, зеленый
-
В наличииЦена 2 980 руб. 4 120 руб.745 руб. в СплитЭлектронный вставной блок для широкой зажигалки Zippo, нержавеющ...
-
В наличииЦена 3 150 руб. 4 859 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Replica (267)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Navy Matte (239)
-
В наличииЦена 3 150 руб. 4 284 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Vintage Series 1937 (230-25)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Цвет
черный
Особенности
с фиксатором на ремень
Страна производитель
США
Чёрный нейлоновый чехол для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню высотой до 5 см посредством нейлоновой петли на задней части чехла. Продукт сделан в США, отличается исключительной долговечностью и универсальностью. Будьте уверены, чехол Zippo был разработан и изготовлен с такой же тщательностью и надежностью, как и зажигалка Zippo, которую он защищает.
Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол для зажигалки Zippo с фиксатором на ремень, черный