Top.Mail.Ru
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 1
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 2
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 3
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 4
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 5
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 6
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 7
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 8
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 9
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 1
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 2
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 3
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 4
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 5
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 6
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 7
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 8
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 9
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387114
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK)
1 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
Цвет
черный
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х5
Вес, г.
60

Описание товара Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK)

Чёрный чехол из натуральной кожи для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню высотой до 5 см посредством кожаной петли на задней части чехла. Чехол упакован в чёрную оригинальную коробку Zippo.

Отзывы о товаре Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
Цвет
черный
Страна производитель
США
Описание
Чёрный чехол из натуральной кожи для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню высотой до 5 см посредством кожаной петли на задней части чехла. Чехол упакован в чёрную оригинальную коробку Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для зажигалки Zippo (LPLBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...