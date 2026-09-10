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Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для зажигалки Zippo (LPLB)

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Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - фото 1
Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - фото 2
Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - фото 3
Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для зажигалки
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - фото 1
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - фото 2
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - фото 3
  • Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чехол для зажигалки Zippo (LPLB)
1 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Чехол для зажигалки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
60

Описание товара Чехол для зажигалки Zippo (LPLB)

Материал: кожа. Цвет: коричневый. Тип застежки: кнопка. Крепление на ремень: петля. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.

Отзывы о товаре Чехол для зажигалки Zippo (LPLB)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Чехол для зажигалки
Страна производитель
Китай
Описание
Материал: кожа. Цвет: коричневый. Тип застежки: кнопка. Крепление на ремень: петля. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для зажигалки Zippo (LPLB) - стоимость товара 1990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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