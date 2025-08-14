Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 386980
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
инсерт Zippo Single Torch, с пьезо-кнопкой для розжига регулируемая высота синего пламени, температура горения достигает 2300°F/1260°C, заправляется бутановым топливом, емкость резервуара 0,9 г., подходит для корпусов классических зажигалок Zippo, инсерт сохраняет знаменитый щелчок Zippo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
5х3х2
Вес, г.
72
Описание товара Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826)
Сделайте еще один значимый шаг на пути к индивидуализации своей зажигалки за счет оригинального вставного блока. Как по мановению руки после легкого щелчка кнопки появляется одинарный язычок яркого голубого пламени. Этот газовый вставной блок с одинарным пламенем позволяет всегда иметь под рукой источник тепла, не имеющий неприятного запаха и действующий дольше обычного, не говоря уже о первоклассной гарантии от производителя. Новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот газовый вставной блок, превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Оптимальный режим работы достигается при использовании бутанового топлива Zippo. Поставляется в подарочной коробке.
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Бренд
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
инсерт Zippo Single Torch, с пьезо-кнопкой для розжига регулируемая высота синего пламени, температура горения достигает 2300°F/1260°C, заправляется бутановым топливом, емкость резервуара 0,9 г., подходит для корпусов классических зажигалок Zippo, инсерт сохраняет знаменитый щелчок Zippo
Страна производитель
США
Сделайте еще один значимый шаг на пути к индивидуализации своей зажигалки за счет оригинального вставного блока. Как по мановению руки после легкого щелчка кнопки появляется одинарный язычок яркого голубого пламени. Этот газовый вставной блок с одинарным пламенем позволяет всегда иметь под рукой источник тепла, не имеющий неприятного запаха и действующий дольше обычного, не говоря уже о первоклассной гарантии от производителя. Новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот газовый вставной блок, превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Оптимальный режим работы достигается при использовании бутанового топлива Zippo. Поставляется в подарочной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
Работает на ветру, несколько дней пользуюсь без проблем, на сколько хватит одной заправки пока не ясно. Точно удобней бензина.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инсерт, пришел в оригинальной коробке zippo, пользуюсь уже три дня, заправил недорогим газом, зажигается без осечек и не сифонит.
Достоинства:
Комментарий:
Похоже, на самом деле оригинал. По крайней мере, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Иногда приходится подгибать провод от поджига, потому что искра начинает бить в корпус
Достоинства:
Комментарий:
качество отменное ,работает отлично,очень хороший товар,надеюсь проработает долго,уже работает больше года
Достоинства:
Комментарий:
Отлично встаёт в оригинальные zippo. При плохо отрегулированном напоре зажигается не с первого раза. P.S. Для Zippo armor не подойдёт,люфт пара миллиметров.
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошло к 20ти летней зажигалке и придало ей новую жизнь. оригинал, со всеми инструкциями.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, В корпус Зиппо встал как родной.
Достоинства:
Комментарий:
не совпадает со стандартным размером корпуса бензиновых зажигалок.
Достоинства:
Комментарий:
Зажигалка работает, но на счет оригинальности не уверен Очень сильно напрягает надпись \"China\" на дне инсерта... я НИГДЕ не смог найти информацию о том, что надпись должна быть. На всех фото и видео (в том числе и на оф. сайте) ее там нет. Как так, сможет кто объяснить?) А еще присутствует странное клацанье, правда, может, так и должно быть
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошо работает, но необходимо регулировать уровень подачи газа, иначе не зажигается (при сильном потоке).
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Дошло быстро, видно что оригинал, в мою зажигалку подошло идеально, щелчок как с родным инсертом. Единственное но, довольно маленький резервуар для газа, нужна частая заправка. В остальном, товар полностью устраивает, гораздо удобнее чем бензиновый инсерт, из которого бензин улетучивается со скоростью света
Достоинства:
Комментарий:
отлично для мото. Не выветривается во время поездки в кармане.
Достоинства:
Комментарий:
Стабильно работает больше месяца, кроме того случая, когда поставила на максимальную мощность пламени)
Достоинства:
Комментарий:
Приобрёл этот блок и был очень доволен, пользоваться одна радость
Достоинства:
Комментарий:
не читайте что пишут всякие дураки это лучшая зажигалка из всех газовых в мире в этой ценовой категории. Если не учитывать тот момент что ее приходится часто заправлять ей цены нет. Я использую очень часто зажигалку с вапорайзером те которые я покупал и подороже от знаменитых брендов умирали уже через неделю. В основном у всех проблема с перегревом и пъезолемент выходит из строя. Эта зажигалка живет до сих пор уже 3 год такого я не встречал. Уже даже сэкономил на ней. Купил здесь еще одну на запас. У меня с одним пламенем
Достоинства:
Комментарий:
Не понимаю почему загорается только с 5-6го щелчка хотя искра видна, то ли топливо плохое, то ли с зажигалкой что-то. Газ zippo написано оригинал.
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - этот товар вы можете купить по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826)
Достоинства:
Комментарий:
Работает на ветру, несколько дней пользуюсь без проблем, на сколько хватит одной заправки пока не ясно. Точно удобней бензина.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инсерт, пришел в оригинальной коробке zippo, пользуюсь уже три дня, заправил недорогим газом, зажигается без осечек и не сифонит.
Достоинства:
Комментарий:
Похоже, на самом деле оригинал. По крайней мере, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Иногда приходится подгибать провод от поджига, потому что искра начинает бить в корпус
Достоинства:
Комментарий:
качество отменное ,работает отлично,очень хороший товар,надеюсь проработает долго,уже работает больше года
Достоинства:
Комментарий:
Отлично встаёт в оригинальные zippo. При плохо отрегулированном напоре зажигается не с первого раза. P.S. Для Zippo armor не подойдёт,люфт пара миллиметров.
Достоинства:
Комментарий:
отлично подошло к 20ти летней зажигалке и придало ей новую жизнь. оригинал, со всеми инструкциями.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, В корпус Зиппо встал как родной.
Достоинства:
Комментарий:
не совпадает со стандартным размером корпуса бензиновых зажигалок.
Достоинства:
Комментарий:
Зажигалка работает, но на счет оригинальности не уверен Очень сильно напрягает надпись \"China\" на дне инсерта... я НИГДЕ не смог найти информацию о том, что надпись должна быть. На всех фото и видео (в том числе и на оф. сайте) ее там нет. Как так, сможет кто объяснить?) А еще присутствует странное клацанье, правда, может, так и должно быть
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошо работает, но необходимо регулировать уровень подачи газа, иначе не зажигается (при сильном потоке).
Достоинства:
Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Дошло быстро, видно что оригинал, в мою зажигалку подошло идеально, щелчок как с родным инсертом. Единственное но, довольно маленький резервуар для газа, нужна частая заправка. В остальном, товар полностью устраивает, гораздо удобнее чем бензиновый инсерт, из которого бензин улетучивается со скоростью света
Достоинства:
Комментарий:
отлично для мото. Не выветривается во время поездки в кармане.
Достоинства:
Комментарий:
Стабильно работает больше месяца, кроме того случая, когда поставила на максимальную мощность пламени)
Достоинства:
Комментарий:
Приобрёл этот блок и был очень доволен, пользоваться одна радость
Достоинства:
Комментарий:
не читайте что пишут всякие дураки это лучшая зажигалка из всех газовых в мире в этой ценовой категории. Если не учитывать тот момент что ее приходится часто заправлять ей цены нет. Я использую очень часто зажигалку с вапорайзером те которые я покупал и подороже от знаменитых брендов умирали уже через неделю. В основном у всех проблема с перегревом и пъезолемент выходит из строя. Эта зажигалка живет до сих пор уже 3 год такого я не встречал. Уже даже сэкономил на ней. Купил здесь еще одну на запас. У меня с одним пламенем
Достоинства:
Комментарий:
Не понимаю почему загорается только с 5-6го щелчка хотя искра видна, то ли топливо плохое, то ли с зажигалкой что-то. Газ zippo написано оригинал.