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Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826)

17 Отзывы
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Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 1
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 2
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 3
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 4
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 5
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 6
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 1
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 2
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 3
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 4
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 5
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 6
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826)
2 240 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
инсерт Zippo Single Torch, с пьезо-кнопкой для розжига регулируемая высота синего пламени, температура горения достигает 2300°F/1260°C, заправляется бутановым топливом, емкость резервуара 0,9 г., подходит для корпусов классических зажигалок Zippo, инсерт сохраняет знаменитый щелчок Zippo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
5х3х2
Вес, г.
72

Описание товара Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826)

Сделайте еще один значимый шаг на пути к индивидуализации своей зажигалки за счет оригинального вставного блока. Как по мановению руки после легкого щелчка кнопки появляется одинарный язычок яркого голубого пламени. Этот газовый вставной блок с одинарным пламенем позволяет всегда иметь под рукой источник тепла, не имеющий неприятного запаха и действующий дольше обычного, не говоря уже о первоклассной гарантии от производителя. Новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот газовый вставной блок, превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Оптимальный режим работы достигается при использовании бутанового топлива Zippo. Поставляется в подарочной коробке.

Отзывы о товаре Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826)

Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Семен Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на ветру, несколько дней пользуюсь без проблем, на сколько хватит одной заправки пока не ясно. Точно удобней бензина.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инсерт, пришел в оригинальной коробке zippo, пользуюсь уже три дня, заправил недорогим газом, зажигается без осечек и не сифонит.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Кипрюшина А.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже, на самом деле оригинал. По крайней мере, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Иногда приходится подгибать провод от поджига, потому что искра начинает бить в корпус
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качество отменное ,работает отлично,очень хороший товар,надеюсь проработает долго,уже работает больше года
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Отлично встаёт в оригинальные zippo. При плохо отрегулированном напоре зажигается не с первого раза. P.S. Для Zippo armor не подойдёт,люфт пара миллиметров.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошло к 20ти летней зажигалке и придало ей новую жизнь. оригинал, со всеми инструкциями.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Вячеслав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, В корпус Зиппо встал как родной.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
не совпадает со стандартным размером корпуса бензиновых зажигалок.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Зажигалка работает, но на счет оригинальности не уверен Очень сильно напрягает надпись \"China\" на дне инсерта... я НИГДЕ не смог найти информацию о том, что надпись должна быть. На всех фото и видео (в том числе и на оф. сайте) ее там нет. Как так, сможет кто объяснить?) А еще присутствует странное клацанье, правда, может, так и должно быть
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Oleg C.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошо работает, но необходимо регулировать уровень подачи газа, иначе не зажигается (при сильном потоке).
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Дошло быстро, видно что оригинал, в мою зажигалку подошло идеально, щелчок как с родным инсертом. Единственное но, довольно маленький резервуар для газа, нужна частая заправка. В остальном, товар полностью устраивает, гораздо удобнее чем бензиновый инсерт, из которого бензин улетучивается со скоростью света
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
сергей ч.

Достоинства:


Комментарий:
отлично для мото. Не выветривается во время поездки в кармане.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Алина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Стабильно работает больше месяца, кроме того случая, когда поставила на максимальную мощность пламени)
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрёл этот блок и был очень доволен, пользоваться одна радость
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не читайте что пишут всякие дураки это лучшая зажигалка из всех газовых в мире в этой ценовой категории. Если не учитывать тот момент что ее приходится часто заправлять ей цены нет. Я использую очень часто зажигалку с вапорайзером те которые я покупал и подороже от знаменитых брендов умирали уже через неделю. В основном у всех проблема с перегревом и пъезолемент выходит из строя. Эта зажигалка живет до сих пор уже 3 год такого я не встречал. Уже даже сэкономил на ней. Купил здесь еще одну на запас. У меня с одним пламенем
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2023
Азаров Д.

Достоинства:


Комментарий:
Не понимаю почему загорается только с 5-6го щелчка хотя искра видна, то ли топливо плохое, то ли с зажигалкой что-то. Газ zippo написано оригинал.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
инсерт Zippo Single Torch, с пьезо-кнопкой для розжига регулируемая высота синего пламени, температура горения достигает 2300°F/1260°C, заправляется бутановым топливом, емкость резервуара 0,9 г., подходит для корпусов классических зажигалок Zippo, инсерт сохраняет знаменитый щелчок Zippo
Страна производитель
США
Описание
Сделайте еще один значимый шаг на пути к индивидуализации своей зажигалки за счет оригинального вставного блока. Как по мановению руки после легкого щелчка кнопки появляется одинарный язычок яркого голубого пламени. Этот газовый вставной блок с одинарным пламенем позволяет всегда иметь под рукой источник тепла, не имеющий неприятного запаха и действующий дольше обычного, не говоря уже о первоклассной гарантии от производителя. Новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот газовый вставной блок, превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Оптимальный режим работы достигается при использовании бутанового топлива Zippo. Поставляется в подарочной коробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Семен Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на ветру, несколько дней пользуюсь без проблем, на сколько хватит одной заправки пока не ясно. Точно удобней бензина.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инсерт, пришел в оригинальной коробке zippo, пользуюсь уже три дня, заправил недорогим газом, зажигается без осечек и не сифонит.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Кипрюшина А.

Достоинства:


Комментарий:
Похоже, на самом деле оригинал. По крайней мере, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Иногда приходится подгибать провод от поджига, потому что искра начинает бить в корпус
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качество отменное ,работает отлично,очень хороший товар,надеюсь проработает долго,уже работает больше года
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Отлично встаёт в оригинальные zippo. При плохо отрегулированном напоре зажигается не с первого раза. P.S. Для Zippo armor не подойдёт,люфт пара миллиметров.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошло к 20ти летней зажигалке и придало ей новую жизнь. оригинал, со всеми инструкциями.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Вячеслав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, В корпус Зиппо встал как родной.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
не совпадает со стандартным размером корпуса бензиновых зажигалок.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Зажигалка работает, но на счет оригинальности не уверен Очень сильно напрягает надпись \"China\" на дне инсерта... я НИГДЕ не смог найти информацию о том, что надпись должна быть. На всех фото и видео (в том числе и на оф. сайте) ее там нет. Как так, сможет кто объяснить?) А еще присутствует странное клацанье, правда, может, так и должно быть
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Oleg C.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошо работает, но необходимо регулировать уровень подачи газа, иначе не зажигается (при сильном потоке).
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью соответствует описанию. Дошло быстро, видно что оригинал, в мою зажигалку подошло идеально, щелчок как с родным инсертом. Единственное но, довольно маленький резервуар для газа, нужна частая заправка. В остальном, товар полностью устраивает, гораздо удобнее чем бензиновый инсерт, из которого бензин улетучивается со скоростью света
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
сергей ч.

Достоинства:


Комментарий:
отлично для мото. Не выветривается во время поездки в кармане.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Алина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Стабильно работает больше месяца, кроме того случая, когда поставила на максимальную мощность пламени)
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрёл этот блок и был очень доволен, пользоваться одна радость
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не читайте что пишут всякие дураки это лучшая зажигалка из всех газовых в мире в этой ценовой категории. Если не учитывать тот момент что ее приходится часто заправлять ей цены нет. Я использую очень часто зажигалку с вапорайзером те которые я покупал и подороже от знаменитых брендов умирали уже через неделю. В основном у всех проблема с перегревом и пъезолемент выходит из строя. Эта зажигалка живет до сих пор уже 3 год такого я не встречал. Уже даже сэкономил на ней. Купил здесь еще одну на запас. У меня с одним пламенем
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2023
Азаров Д.

Достоинства:


Комментарий:
Не понимаю почему загорается только с 5-6го щелчка хотя искра видна, то ли топливо плохое, то ли с зажигалкой что-то. Газ zippo написано оригинал.


Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo одинарное пламя, нержавеющая сталь (65826) - этот товар вы можете купить по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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