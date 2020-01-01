Мячи для фитнеса (фитболы)

Сделать тренировки более эффективными поможет мяч для фитнеса. Его большая популярность объясняется возможностью добиться по-настоящему заметных результатов от занятий. Использование фитбола как дома, так и в зале позволяет не только улучшить самочувствие и внешность, но и повысить настроение.

Мячи для фитнеса обеспечат действительно высочайшую эффективность тренировок. Они стали важным атрибутом современных спортивных клубов, и это вполне оправдано: эти снаряды можно успешно использовать как для активных тренировок, так и для более спокойных занятий – например, для йоги. Фитбол оказывает позитивное влияние на здоровье и самочувствие: он способствует улучшению осанки, корректирует фигуру и координирует движения. Кроме того, занятия с мячом помогают улучшить настроение. Невысокая цена мяча для фитнеса делает его приобретение доступным, а результаты могут сравниться с действием дорогостоящих тренажеров.

Таким образом, регулярные тренировки обеспечивают возможность:

Обеспечить нагрузку практически на все группы мышц;

Способствовать исправлению осанки;

Добиться стройности фигуры, скорректировать силуэт даже в проблемных областях;

Развить гибкость и координацию.

Мяч для фитнеса, кроме того, может использовать для профилактики различных нарушений позвоночника и суставов, а также применяться для терапии начальный стадий данных заболеваний. Надежность, безопасность и эффективность делают возможным тренировки в период беременности. Мяч подходит для занятий и тем, кто имеет проблемы с суставами. Кроме того, тренировки с фитболами показаны людям, страдающим избыточным весом и варикозной болезнью. В этом случае требуется выбирать более прочные варианты и обязательно контролировать нагрузки. Занятия с использованием мяча для фитнеса могут включать различные виды упражнений, в том числе динамические, силовые, а также направленные на развитие выносливости. При соблюдении необходимых правил упражнения с гимнастическими мячами являются безопасными и могут принести только пользу для здоровья, тем не менее, при наличии серьезных заболеваний перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.

Фитболы имеют разновидности, поэтому выбор зависит от основной цели, которую вы хотите получить от тренировок. Так, мячи, имеющие шипы, особенно эффективны для борьбы с целлюлитом, поскольку выполняют в том числе и функции массажера. Гладкие мячи являются универсальными: их можно использовать и для активных тренировок, и для релаксации. Именно данная разновидность подходит для беременных. Мяч для фитнеса с ручками (так называемыми «рожками», которые помогают удержать равновесие) показаны детям и начинающим. Кроме того, можно купить фитбол, который предназначен специально для детей: он характеризуются небольшими размерами и может иметь яркий внешний вид.

Спортивные мячи для фитнеса превосходно подходят для занятий лечебной гимнастикой, причем важно, что с ними могут заниматься люди практически любого возраста и подготовки. Они способствует улучшению осанки, коррекции фигуры, развитию координации, эффективно используется для выполнения практически любых упражнений. Яркий и интересный дизайн также позволяет стать фитболу оригинальной деталью интерьера.

На сегодняшний день можно найти мячи самых разнообразных цветов, поэтому при его покупке следует обращать внимание на выбор наиболее подходящего варианта. Так, считается, что синий снимает психологическое напряжение, красный способствует повышению иммунитета, зеленый борется с усталостью и так далее. Для современных моделей фитболов свойственно наличие системы безопасности анти-разрыв: в случае, если произойдет прокол или порез, он медленно с уется и не нанесет травм.

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