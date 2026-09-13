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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715122
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
4 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор

Elf C2 с разъемом для зарядки USB-C — это обновление популярной модели. Фонарик отличается простотой управления, режимом лампы и универсальным разъемом для удобной зарядки дома, на работе и на природе. Многофункциональная модель с мощностью до 1100 люмен и дальностью луча до 105 метров подойдет для отдыха на природе, спорта, ремонта и профессионального использования. Elf C2 работает рекордные 6,5 месяцев в режиме минимальной яркости и неограниченное время в качестве фонарика — без батареи, напрямую от любого блока питания с выходом USB. Универсальный слот для зарядки избавит от необходимости постоянно носить зарядное устройство с собой: подойдет стандартный кабель USB-C любого производителя. Благодаря встроенному магниту, а также входящим в комплект стальному зажиму и налобному креплению, фонарь можно закрепить на голове, одежде или металлических поверхностях.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1100
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
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Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Elf C2 с разъемом для зарядки USB-C — это обновление популярной модели. Фонарик отличается простотой управления, режимом лампы и универсальным разъемом для удобной зарядки дома, на работе и на природе. Многофункциональная модель с мощностью до 1100 люмен и дальностью луча до 105 метров подойдет для отдыха на природе, спорта, ремонта и профессионального использования. Elf C2 работает рекордные 6,5 месяцев в режиме минимальной яркости и неограниченное время в качестве фонарика — без батареи, напрямую от любого блока питания с выходом USB. Универсальный слот для зарядки избавит от необходимости постоянно носить зарядное устройство с собой: подойдет стандартный кабель USB-C любого производителя. Благодаря встроенному магниту, а также входящим в комплект стальному зажиму и налобному креплению, фонарь можно закрепить на голове, одежде или металлических поверхностях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор - стоимость товара 4480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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