Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C2 USB-C+18650, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
Elf C2 с разъемом для зарядки USB-C — это обновление популярной модели. Фонарик отличается простотой управления, режимом лампы и универсальным разъемом для удобной зарядки дома, на работе и на природе. Многофункциональная модель с мощностью до 1100 люмен и дальностью луча до 105 метров подойдет для отдыха на природе, спорта, ремонта и профессионального использования. Elf C2 работает рекордные 6,5 месяцев в режиме минимальной яркости и неограниченное время в качестве фонарика — без батареи, напрямую от любого блока питания с выходом USB. Универсальный слот для зарядки избавит от необходимости постоянно носить зарядное устройство с собой: подойдет стандартный кабель USB-C любого производителя. Благодаря встроенному магниту, а также входящим в комплект стальному зажиму и налобному креплению, фонарь можно закрепить на голове, одежде или металлических поверхностях.
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