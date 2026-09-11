Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
3720
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%7 670 руб. 13 280 руб.
В наличии
Код товара: 565535
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 670 руб. -42%
13 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
3720
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
65
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор
Дополнительные технические характеристики фонаря Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB Теплый свет F06701W: Светодиод - Cree XHP70.2. Цветность - теплый белый. Оптика - TIR. Режим Стробоскопа - да. Время работы в максимальном режиме - 3 ч 15 мин (900 лм после 50 сек). Время работы в минимальном режиме - 2 месяца. Безопасная глубина погружения - 10 метров. Безопасная высота падения - 10 метров. Рабочая температура, С - от -25 до +40. Защита от случайного включения - да. Индикация низкого уровня заряда - да. Цветная индикация состояния батареи: - да.
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
3720
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Дополнительные технические характеристики фонаря Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB Теплый свет F06701W: Светодиод - Cree XHP70.2. Цветность - теплый белый. Оптика - TIR. Режим Стробоскопа - да. Время работы в максимальном режиме - 3 ч 15 мин (900 лм после 50 сек). Время работы в минимальном режиме - 2 месяца. Безопасная глубина погружения - 10 метров. Безопасная высота падения - 10 метров. Рабочая температура, С - от -25 до +40. Защита от случайного включения - да. Индикация низкого уровня заряда - да. Цветная индикация состояния батареи: - да.
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор – стоимость товара 7670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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