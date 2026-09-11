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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 7
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
3720
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 6
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 7
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
7 670 руб.  13 280 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор
7 670 руб. -42%
13 280 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
3720
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
65

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор

Дополнительные технические характеристики фонаря Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB Теплый свет F06701W: Светодиод - Cree XHP70.2. Цветность - теплый белый. Оптика - TIR. Режим Стробоскопа - да. Время работы в максимальном режиме - 3 ч 15 мин (900 лм после 50 сек). Время работы в минимальном режиме - 2 месяца. Безопасная глубина погружения - 10 метров. Безопасная высота падения - 10 метров. Рабочая температура, С - от -25 до +40. Защита от случайного включения - да. Индикация низкого уровня заряда - да. Цветная индикация состояния батареи: - да.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
3720
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Описание
Дополнительные технические характеристики фонаря Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB Теплый свет F06701W: Светодиод - Cree XHP70.2. Цветность - теплый белый. Оптика - TIR. Режим Стробоскопа - да. Время работы в максимальном режиме - 3 ч 15 мин (900 лм после 50 сек). Время работы в минимальном режиме - 2 месяца. Безопасная глубина погружения - 10 метров. Безопасная высота падения - 10 метров. Рабочая температура, С - от -25 до +40. Защита от случайного включения - да. Индикация низкого уровня заряда - да. Цветная индикация состояния батареи: - да.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 3720 лм, теплый свет, аккумулятор – стоимость товара 7670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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