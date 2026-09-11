Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор
Prime C2 Pro — это универсальная модель на каждый день с прочным корпусом, удобной боковой кнопкой и комфортным углом света в 120°. Подходит как для повседневного, так и для профессионального применения: на пешей или велосипедной прогулке, в походе, при сервисных работах и в охранной деятельности. Новый Prime C2 Pro отличается впечатляющей яркостью в 2230 люмен и более широкими, чем в прошлой версии, углами света. Фонарь также получил дополнительные преимущества конструкции для максимально комфортного повседневного использования: уменьшена длина корпуса, добавлен ударный безель. Фонарь поставляется с аккумулятором высокой емкости 18650 Li-Ion 3500 мАч, который заряжается с помощью фирменного магнитного USB-кабеля. Съемная клипса надежно фиксирует фонарь на шлейке рюкзака или кармане, а магнит в задней крышке позволяет закрепить его на металлической поверхности. Стальная ударная кромка, надежный чехол-кобура в комплекте и опциональные цветные фильтры помогают успешно решать любые специализированные задачи. Prime C2 Pro также совместим с велосипедным креплением ABM-01 и может быть использован в качестве велофары.
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