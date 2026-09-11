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Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
9 400 руб.  11 718 руб. 
Начислим 715 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор
9 400 руб. -20%
11 718 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
55

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор

Prime C2 Pro — это универсальная модель на каждый день с прочным корпусом, удобной боковой кнопкой и комфортным углом света в 120°. Подходит как для повседневного, так и для профессионального применения: на пешей или велосипедной прогулке, в походе, при сервисных работах и в охранной деятельности. Новый Prime C2 Pro отличается впечатляющей яркостью в 2230 люмен и более широкими, чем в прошлой версии, углами света. Фонарь также получил дополнительные преимущества конструкции для максимально комфортного повседневного использования: уменьшена длина корпуса, добавлен ударный безель. Фонарь поставляется с аккумулятором высокой емкости 18650 Li-Ion 3500 мАч, который заряжается с помощью фирменного магнитного USB-кабеля. Съемная клипса надежно фиксирует фонарь на шлейке рюкзака или кармане, а магнит в задней крышке позволяет закрепить его на металлической поверхности. Стальная ударная кромка, надежный чехол-кобура в комплекте и опциональные цветные фильтры помогают успешно решать любые специализированные задачи. Prime C2 Pro также совместим с велосипедным креплением ABM-01 и может быть использован в качестве велофары.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Prime C2 Pro — это универсальная модель на каждый день с прочным корпусом, удобной боковой кнопкой и комфортным углом света в 120°. Подходит как для повседневного, так и для профессионального применения: на пешей или велосипедной прогулке, в походе, при сервисных работах и в охранной деятельности. Новый Prime C2 Pro отличается впечатляющей яркостью в 2230 люмен и более широкими, чем в прошлой версии, углами света. Фонарь также получил дополнительные преимущества конструкции для максимально комфортного повседневного использования: уменьшена длина корпуса, добавлен ударный безель. Фонарь поставляется с аккумулятором высокой емкости 18650 Li-Ion 3500 мАч, который заряжается с помощью фирменного магнитного USB-кабеля. Съемная клипса надежно фиксирует фонарь на шлейке рюкзака или кармане, а магнит в задней крышке позволяет закрепить его на металлической поверхности. Стальная ударная кромка, надежный чехол-кобура в комплекте и опциональные цветные фильтры помогают успешно решать любые специализированные задачи. Prime C2 Pro также совместим с велосипедным креплением ABM-01 и может быть использован в качестве велофары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 лм, теплый свет, аккумулятор - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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