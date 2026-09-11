Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%6 290 руб. 8 482 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565582
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х4
Вес, г.
230
Описание товара Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм
Fenix C6 V3.0 - мощная лошадка, фонарь, специально спроектированный для работы на производственных площадях, с максимальной яркостью 1500 люмен, а дистанцией луча 300 метров. Работает от одного 18650 Li-ion аккумулятора (в комплекте). Магнитное основание.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитМультифонарь Armytek Wizard C2 Pro Magnet USB Sand, Белый свет, ...
-
В наличииЦена 6 420 руб. 10 380 руб.1605 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм
-
В наличииЦена 6 600 руб. 8 583 руб.1650 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 1000...
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 930 ...
-
В наличииЦена 6 700 руб. 9 820 руб.1675 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зел...
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1200 лм, ак...
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитФонарь светодиодный Armytek Bear WRG Magnet USB, бел.,красн.,зел...
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитФонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 3720 лм, теплый свет,...
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитФонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный све...
-
В наличииЦена 7 670 руб. 13 280 руб.1918 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, ...
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet ,...
-
В наличииЦена 7 690 руб. 12 459 руб.1923 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Fenix C6 V3.0 - мощная лошадка, фонарь, специально спроектированный для работы на производственных площадях, с максимальной яркостью 1500 люмен, а дистанцией луча 300 метров. Работает от одного 18650 Li-ion аккумулятора (в комплекте). Магнитное основание.
Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм