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Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм

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Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 1
Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 2
Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 3
Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 4
Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 1
  • Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 2
  • Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 3
  • Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 4
  • Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
6 290 руб.  8 482 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565582
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Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х4
Вес, г.
230

Описание товара Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм

Fenix C6 V3.0 - мощная лошадка, фонарь, специально спроектированный для работы на производственных площадях, с максимальной яркостью 1500 люмен, а дистанцией луча 300 метров. Работает от одного 18650 Li-ion аккумулятора (в комплекте). Магнитное основание.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix C6 V3.0 Luminus SST40, 1500 лм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Fenix C6 V3.0 - мощная лошадка, фонарь, специально спроектированный для работы на производственных площадях, с максимальной яркостью 1500 люмен, а дистанцией луча 300 метров. Работает от одного 18650 Li-ion аккумулятора (в комплекте). Магнитное основание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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