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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
10 400 руб.  13 280 руб. 
Начислим 791 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор
10 400 руб. -22%
13 280 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
140

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор

Armytek Predator Pro Magnet USB (Белый) - тактическая модель фонаря с узким лучом впечатляющего света для специализированных задач и охоты. Фонарь нового поколения сохранил лучшие характеристики предыдущей версии, при этом получив высокотехнологичное обновление. Чёткое центральное пятно с минимальным боковым рассеиванием позволяет освещать объекты на расстоянии до 501 метра. Идеально подходит для использования на расстояниях 100-300 метров. Фонарь комплектуется быстрой магнитной зарядкой и фирменным аккумулятором Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч. Его можно использовать прямо из коробки и заряжать от любого источника питания USB: настенного или автомобильного адаптера, а также от Powerbank. Силиконовая рукоятка, бесшумная задняя тактическая кнопка, совместимость с любыми креплениями для оружия, оригинальные дистанционные переключатели и светофильтры: продуманная конструкция гарантируют максимально эффективное тактическое применение.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Armytek Predator Pro Magnet USB (Белый) - тактическая модель фонаря с узким лучом впечатляющего света для специализированных задач и охоты. Фонарь нового поколения сохранил лучшие характеристики предыдущей версии, при этом получив высокотехнологичное обновление. Чёткое центральное пятно с минимальным боковым рассеиванием позволяет освещать объекты на расстоянии до 501 метра. Идеально подходит для использования на расстояниях 100-300 метров. Фонарь комплектуется быстрой магнитной зарядкой и фирменным аккумулятором Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч. Его можно использовать прямо из коробки и заряжать от любого источника питания USB: настенного или автомобильного адаптера, а также от Powerbank. Силиконовая рукоятка, бесшумная задняя тактическая кнопка, совместимость с любыми креплениями для оружия, оригинальные дистанционные переключатели и светофильтры: продуманная конструкция гарантируют максимально эффективное тактическое применение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1500 лм, холодный свет, аккумулятор - стоимость товара 10400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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