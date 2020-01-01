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Термоконтейнеры

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Термоконтейнеры

Термоконтейнеры

Термоконтейнеры для еды по выгодным ценам!

Доставляя из супермаркета продукты домой или на дачу летом, многие опасаются за сохранение их свежести и вкусовых качеств. Кому захочется съесть слипшиеся пельмени или пожелтевшую колбасу? Для транспортировки таких скоропортящихся продуктов интернет-магазин «КотоФото» рекомендует заранее купить термоконтейнеры для еды и больше не волноваться за её свойства!

Изотермические сумки, проще говоря, сумки-холодильники различной вместимости и формата, с широким разбросом цен мы предлагаем дачникам, авто и велотуристам, любителям пикников на природе и жителям мегаполисов, которые берут с собой что-то в дорогу. В нашем ассортименте имеются и простые и продвинутые модели – это мобильные термоэлектрические холодильники Coolfort CF-1216 и Coolfort 1221Cf с подзаряжаемым аккумулятором. Они выполнены в виде эргономичных рюкзаков.

Термоконтейнер для еды - фотоТермоконтейнер из пенопласта, полиэтиленвинилацетата и полиэстера не тяжел по весу и легко дезинфицируется. В нашем интернет-магазине в наличии разновидности изделий вместимостью от 6 до 25 литров и комплектующие в виде аккумуляторов холода с гелиевыми, водно-солевыми и силиконовыми наполнителями.

Термосумки торговой марки MOBICOOL, представленные на рынке продаж с 1991 года, пользуются очень широкой известностью благодаря высочайшему качеству. В термоконтейнерах бренда Green Glade, как и в большинстве других, можно транспортировать как нуждающуюся в холоде, так и желаемую для сохранения в горячем виде пищу. Известный бренд Bradex славится своей стильной и качественной продукцией и выпускает широкий спектр товаров, в том числе термомоконтейнеры для еды.

Приобрести как минимум два сумки-холодильника: для горячей пиццы и холодного пива – разумное решение для ценителей бытового комфорта!

В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить термоконтейнеры для еды. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены термоконтейнеры разных брендов.

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