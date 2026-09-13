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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4000
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор
7 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор

Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
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Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet , 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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