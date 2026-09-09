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Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм

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Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм - фото 1
Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм - фото 2
Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
дерево, сталь
Количество функций
1
Цвет
черный, серебро
  • Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм - фото 1
  • Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм - фото 2
  • Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 040 руб.  3 870 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм
2 040 руб. -47%
3 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Нож
Ширина, см
3.8
Материал
дерево, сталь
Количество функций
1
Цвет
черный, серебро
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм

Нож складной Ganzo G707 - это удобный и надежный инструмент для любителей активного отдыха. Этот нож имеет полуавтоматический механизм открытия лезвия, который позволяет быстро и легко использовать его в любых условиях. Лезвие выполнено из нержавеющей стали 440С и имеет прямую заточку, которая обеспечивает высокую режущую способность. Нож Ganzo G707 также оснащен автоматическим механизмом выброса клинка, который срабатывает при нажатии на кнопку в передней части рукоятки. Это делает его еще более удобным в использовании и обеспечивает безопасность при работе. Рукоятка ножа выполнена из стали и дерева, что обеспечивает удобство и надежность при использовании. Она также имеет клипсу для крепления на ремне или кармане, что позволяет носить нож всегда под рукой. Ganzo G707 идеально подходит для использования в туристических походах, на рыбалке, охоте или просто для повседневного использования. Он имеет все необходимые функции и качества, чтобы стать надежным помощником в любых условиях.

Отзывы о товаре Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Нож
Ширина, см
3.8
Материал
дерево, сталь
Количество функций
1
Цвет
черный, серебро
Страна производитель
Китай
Описание
Нож складной Ganzo G707 - это удобный и надежный инструмент для любителей активного отдыха. Этот нож имеет полуавтоматический механизм открытия лезвия, который позволяет быстро и легко использовать его в любых условиях. Лезвие выполнено из нержавеющей стали 440С и имеет прямую заточку, которая обеспечивает высокую режущую способность. Нож Ganzo G707 также оснащен автоматическим механизмом выброса клинка, который срабатывает при нажатии на кнопку в передней части рукоятки. Это делает его еще более удобным в использовании и обеспечивает безопасность при работе. Рукоятка ножа выполнена из стали и дерева, что обеспечивает удобство и надежность при использовании. Она также имеет клипсу для крепления на ремне или кармане, что позволяет носить нож всегда под рукой. Ganzo G707 идеально подходит для использования в туристических походах, на рыбалке, охоте или просто для повседневного использования. Он имеет все необходимые функции и качества, чтобы стать надежным помощником в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Ganzo G707 - длина лезвия 90мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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