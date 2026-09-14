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Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный

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Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - фото 1
Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - фото 2
Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - фото 3
Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
9
Цвет
красный
Комплектация
мультитул, аксессуары, документация, упаковка
  • Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - фото 1
  • Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - фото 2
  • Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - фото 3
  • Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
9
Цвет
красный
Длина, см
8.4
Комплектация
мультитул, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
50

Описание товара Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный

Нож Victorinox My First Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный 0.2373.E3 имеет закругленное лезвие для дополнительной безопасности. Оснащён 9 функциями для настоящих памятных приключений. В комплект входит шнурок на шею и книжка-раскраска, которая также демонстрирует, как безопасно использовать нож (под присмотром взрослых).

Отзывы о товаре Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
9
Цвет
красный
Длина, см
8.4
Комплектация
мультитул, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Нож Victorinox My First Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный 0.2373.E3 имеет закругленное лезвие для дополнительной безопасности. Оснащён 9 функциями для настоящих памятных приключений. В комплект входит шнурок на шею и книжка-раскраска, которая также демонстрирует, как безопасно использовать нож (под присмотром взрослых).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - этот товар вы можете купить по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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