Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
9
Цвет
красный
Комплектация
мультитул, аксессуары, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 727261
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
9
Цвет
красный
Длина, см
8.4
Комплектация
мультитул, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
50
Описание товара Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный
Нож Victorinox My First Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный 0.2373.E3 имеет закругленное лезвие для дополнительной безопасности. Оснащён 9 функциями для настоящих памятных приключений. В комплект входит шнурок на шею и книжка-раскраска, которая также демонстрирует, как безопасно использовать нож (под присмотром взрослых).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
9
Цвет
красный
Длина, см
8.4
Комплектация
мультитул, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Нож Victorinox My First Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный 0.2373.E3 имеет закругленное лезвие для дополнительной безопасности. Оснащён 9 функциями для настоящих памятных приключений. В комплект входит шнурок на шею и книжка-раскраска, которая также демонстрирует, как безопасно использовать нож (под присмотром взрослых).
Нож My First Victorinox Parrot Edition, 84 мм, 9 функций, красный - этот товар вы можете купить по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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