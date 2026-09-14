Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727283
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Длина, см
3.5
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
40
Описание товара Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный
Чехол из искусственной кожи для Swiss Officers Knife 91 и 93 мм Victorinox, черный 4.0480.3 подходит для переноски ножа во время туристических походов, пикников и т.д. Защищает от пыли и грязи. Изготовлен из искусственной кожи, отличается хорошей прочностью и долговечностью.
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Бренд
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
искусственная кожа
Цвет
черный
Длина, см
3.5
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Чехол из искусственной кожи для Swiss Officers Knife 91 и 93 мм Victorinox, черный 4.0480.3 подходит для переноски ножа во время туристических походов, пикников и т.д. Защищает от пыли и грязи. Изготовлен из искусственной кожи, отличается хорошей прочностью и долговечностью.
Чехол кожаный Victorinox для ножа 91 мм толщиной 2-4 уровня, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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