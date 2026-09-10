Нож туристический Нож Morakniv Bushcraft Forest - длина лезвия 109мм
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Характеристики
Описание товара Нож туристический Нож Morakniv Bushcraft Forest - длина лезвия 109мм
Нож с фиксированным клинком Morakniv Bushcraft Forest S (12493S) это замечательный рабочий инструмент, и нужен он, прежде всего, для охоты и выживания на природе. Само название bushcraft дословно подразумевает умение жить в дикой среде с минимумом снаряжения. То есть, такое изделие в первую очередь пригодится экстремалам и выживальщикам. Ну и обычным туристам и тем, кто любит свой отдых проводить за городом, нож тоже будет полезен. Фанаты ножей подтвердят, что продукция Morakniv сочетает в себе отличные рабочие характеристики и невысокую стоимость. Данная модель правило только подтверждает. Пластиковые ножны имеют крепление для ремня, также в них предусмотрено отверстие для оттока воды. Рукоять изделия выполнена с очень удобными подпальцевыми выемками, поэтому держать нож в руке и использовать его комфортно. В состав рукояти вошли пластик и резина. Эргономичная модель, при работе не выскользнет из руки.
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