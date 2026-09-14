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Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, "Mystical Morning" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, "Mystical Morning"

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Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 1
Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 2
Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 3
Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 4
Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
серый
Комплектация
чехол, документация, упаковка
  • Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 1
  • Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 2
  • Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 3
  • Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 4
  • Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, &quot;Mystical Morning&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727285
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, "Mystical Morning"
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
серый
Длина, см
5.8
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
5

Описание товара Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, "Mystical Morning"

Чехол Victorinox из натуральной кожи — стильное решение для хранения ножей и мультитулов этого бренда. Долговечная кожа защищает ваш инструмент от царапин и сколов, сохраняя его внешний вид надолго. Компактный аксессуар, который удобно брать с собой: он не займет много места в сумке или кармане. Идеален для тех, кто привык держать всё необходимое под рукой и ценит практичность в деталях.

Отзывы о товаре Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, "Mystical Morning"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
натуральная кожа
Цвет
серый
Длина, см
5.8
Комплектация
чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Чехол Victorinox из натуральной кожи — стильное решение для хранения ножей и мультитулов этого бренда. Долговечная кожа защищает ваш инструмент от царапин и сколов, сохраняя его внешний вид надолго. Компактный аксессуар, который удобно брать с собой: он не займет много места в сумке или кармане. Идеален для тех, кто привык держать всё необходимое под рукой и ценит практичность в деталях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол кожаный Victorinox для ножей Classic Colors 58 мм, "Mystical Morning" - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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