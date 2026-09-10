Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый
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Характеристики
Описание товара Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый
Нож Morakniv Companion F Serrated, нержавеющая сталь, оранжевый Высокое качество и отличные характеристики продукции – вот составляющие успеха шведской торговой марки Mora of Sweden, уже более 10 лет радующей своих поклонников. Компания возникла в 2005 году в результате слияния двух скандинавских производителей ножей, каждый из которых имел свой многолетний опыт и наработки. Модель Morakniv Companion F Serrated, как следует из названия, оснащена клинком с серрейторной заточкой, позволяющей перерезать канаты, веревки и другие многослойные материалы. Форма клинка, использованная в модели – drop-point. Общая длина ножа составляет 218 мм, при этом на лезвие приходится 103 мм, а толщина в обухе составляет 2.5 мм. Для изготовления клинка была использована нержавеющая сталь, полученная путем холодного проката и дальнейшей закалки до твердости 56-58 пунктов по шкале Роквелла, что позволяет долгое время держать заводскую заточку. Эргономичная рукоять изготовлена из прорезиненного пластика с ярко-оранжевыми вставками, что позволит найти нож даже в ворохе листвы. На поверхности рукояти имеются насечки и тиснение в форме надписи Morakniv, что способствует надежному контакту с рукой. По традиции модель укомплектована пластиковыми ножнами оранжевого цвета, имеющими специальное крепление для размещения на поясе.
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