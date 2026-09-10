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Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом

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Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 1
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 2
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 3
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 4
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 5
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 6
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 7
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 8
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 9
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 10
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
2
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 1
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 2
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 3
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 4
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 5
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 6
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 7
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 8
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 9
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 10
  • Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
2 670 руб.  5 892 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом
2 670 руб. -55%
5 892 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ganzo
Тип товара
Нож
Количество функций
2
Длина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х6х4
Вес, г.
360

Описание товара Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом

Нож Ganzo G8012 черный незаменим в турпоходе, путешествии или в исследовательской экспедиции. Способен придти на помощь в самых трудных ситуациях. Клинок из стали 7Cr17 устойчив к коррозии и может использоваться в условиях повышенной влажности. Лезвие жестко зафиксировано по отношению к рукоятке, что повышает стойкость ножа к нагрузкам. Изделие комплектуется чехлом-ножнами, в который встроен стропорез и закреплено вынимающееся огниво.

Отзывы о товаре Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом




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Характеристики
Бренд
Ganzo
Тип товара
Нож
Количество функций
2
Длина, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Нож Ganzo G8012 черный незаменим в турпоходе, путешествии или в исследовательской экспедиции. Способен придти на помощь в самых трудных ситуациях. Клинок из стали 7Cr17 устойчив к коррозии и может использоваться в условиях повышенной влажности. Лезвие жестко зафиксировано по отношению к рукоятке, что повышает стойкость ножа к нагрузкам. Изделие комплектуется чехлом-ножнами, в который встроен стропорез и закреплено вынимающееся огниво.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Ganzo G8012 черный, с чехлом - по цене 2670 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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