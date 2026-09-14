Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл
Цвет
серебристый
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727268
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл
Цвет
серебристый
Длина, см
9.3
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
109
Описание товара Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый 0.8271.26 подойдет для походов, путешествий, поездок и т.д. Имеет специальные накладки из анодированного алюминия. Это гарантирует долгий срок службы. Для ношения ножа в качестве брелка предусмотрено кольцо для ключей.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл
Цвет
серебристый
Длина, см
9.3
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Нож Victorinox Farmer X Alox, 93 мм, 10 функций, алюминиевая рукоять, серебристый 0.8271.26 подойдет для походов, путешествий, поездок и т.д. Имеет специальные накладки из анодированного алюминия. Это гарантирует долгий срок службы. Для ношения ножа в качестве брелка предусмотрено кольцо для ключей.
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