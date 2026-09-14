Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Цвет
зеленый
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб.
В наличии
Код товара: 727266
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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7 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Швейцарская карта
Материал
металл, пластик
Цвет
зеленый
Длина, см
8.2
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка)
SwissCard (швейцарская карта) - уникальный аксессуар от Victorinox. Множество полезных приспособлений спрятаны в корпус размером с кредитку. SwissCard Victorinox с лёгкостью уместится в отделение для банковских карт в вашем кошельке.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Швейцарская карта
Материал
металл, пластик
Цвет
зеленый
Длина, см
8.2
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
SwissCard (швейцарская карта) - уникальный аксессуар от Victorinox. Множество полезных приспособлений спрятаны в корпус размером с кредитку. SwissCard Victorinox с лёгкостью уместится в отделение для банковских карт в вашем кошельке.
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Sydney Style, бирюзовый (подар. упаковка) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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