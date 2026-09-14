Нож Victorinox Companion New York Style, 91 мм, 16 функций, зеленый с чехлом (подар.коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
16
Цвет
зеленый
Комплектация
мультитул, документация, чехол, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб.
В наличии
Код товара: 727280
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
16
Цвет
зеленый
Комплектация
мультитул, документация, чехол, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
200
Описание товара Нож Victorinox Companion New York Style, 91 мм, 16 функций, зеленый с чехлом (подар.коробка)
Victorinox COMPANION New York Style – швейцарский карманный нож 91 мм на 16 функций из коллекции Live to Explore - «Живи, чтобы исследовать». Нью-йоркский стиль с открывалкой для коробок и шариковой ручкой. 16 практичных функций для упрощения повседневных задач. Чтобы быстро разобраться с посылками, имеется новая открывалка для коробок с закругленным кончиком и режущей кромкой; а соответствующий шнурок на шею станет идеальным аксессуаром, чтобы не разлучаться с новым работящим компаньоном.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
16
Цвет
зеленый
Комплектация
мультитул, документация, чехол, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Victorinox COMPANION New York Style – швейцарский карманный нож 91 мм на 16 функций из коллекции Live to Explore - «Живи, чтобы исследовать». Нью-йоркский стиль с открывалкой для коробок и шариковой ручкой. 16 практичных функций для упрощения повседневных задач. Чтобы быстро разобраться с посылками, имеется новая открывалка для коробок с закругленным кончиком и режущей кромкой; а соответствующий шнурок на шею станет идеальным аксессуаром, чтобы не разлучаться с новым работящим компаньоном.
Нож Victorinox Companion New York Style, 91 мм, 16 функций, зеленый с чехлом (подар.коробка) – стоимость товара 7140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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