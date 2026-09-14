Нож Victorinox Companion Sydney Style, 91 мм, 16 функций, бирюзовый с чехлом (подар.коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
16
Цвет
многоцветный
Комплектация
мультитул, чехол, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727279
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
16
Цвет
многоцветный
Длина, см
9.1
Комплектация
мультитул, чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
200
Описание товара Нож Victorinox Companion Sydney Style, 91 мм, 16 функций, бирюзовый с чехлом (подар.коробка)
Victorinox COMPANION Sydney Style – швейцарский карманный нож 91 мм на 16 функций из коллекции Live to Explore - «Живи, чтобы исследовать». Яркий и динамичный дизайн с открывалкой для коробок и шариковой ручкой. 16 практичных функций для упрощения повседневных задач. Чтобы быстро разобраться с посылками, имеется новая открывалка для коробок с закругленным кончиком и режущей кромкой; а соответствующий шнурок на шею станет идеальным аксессуаром, чтобы не разлучаться с новым работящим компаньоном.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
16
Цвет
многоцветный
Длина, см
9.1
Комплектация
мультитул, чехол, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Victorinox COMPANION Sydney Style – швейцарский карманный нож 91 мм на 16 функций из коллекции Live to Explore - «Живи, чтобы исследовать». Яркий и динамичный дизайн с открывалкой для коробок и шариковой ручкой. 16 практичных функций для упрощения повседневных задач. Чтобы быстро разобраться с посылками, имеется новая открывалка для коробок с закругленным кончиком и режущей кромкой; а соответствующий шнурок на шею станет идеальным аксессуаром, чтобы не разлучаться с новым работящим компаньоном.
Нож Victorinox Companion Sydney Style, 91 мм, 16 функций, бирюзовый с чехлом (подар.коробка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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