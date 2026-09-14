Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727277
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Длина, см
9.1
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
23х12х2
Вес, г.
70
Описание товара Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер
Victorinox SPARTAN – самый популярный швейцарский армейский нож 91 мм с 12 функциями. Культовая модель с красными гладкими накладками. Карманный дизайн среднего размера из серии Spartan – это уже классика. Для изготовления металлических составляющих складного ножа Викторинокс Спартан использовали высококачественную нержавеющую сталь, а накладки – это прочный органический пластик с гладкой глянцевой поверхностью. Все материалы идеально выдерживают эксплуатационные нагрузки и при правильном уходе порадуют вас профессиональной функциональностью и долговечностью.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Длина, см
9.1
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Victorinox SPARTAN – самый популярный швейцарский армейский нож 91 мм с 12 функциями. Культовая модель с красными гладкими накладками. Карманный дизайн среднего размера из серии Spartan – это уже классика. Для изготовления металлических составляющих складного ножа Викторинокс Спартан использовали высококачественную нержавеющую сталь, а накладки – это прочный органический пластик с гладкой глянцевой поверхностью. Все материалы идеально выдерживают эксплуатационные нагрузки и при правильном уходе порадуют вас профессиональной функциональностью и долговечностью.
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