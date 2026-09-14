Top.Mail.Ru
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 1
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 2
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 3
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 4
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 5
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 6
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 7
Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 1
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 2
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 3
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 4
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 5
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 6
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 7
  • Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727277
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Длина, см
9.1
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
23х12х2
Вес, г.
70

Описание товара Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер

Victorinox SPARTAN – самый популярный швейцарский армейский нож 91 мм с 12 функциями. Культовая модель с красными гладкими накладками. Карманный дизайн среднего размера из серии Spartan – это уже классика. Для изготовления металлических составляющих складного ножа Викторинокс Спартан использовали высококачественную нержавеющую сталь, а накладки – это прочный органический пластик с гладкой глянцевой поверхностью. Все материалы идеально выдерживают эксплуатационные нагрузки и при правильном уходе порадуют вас профессиональной функциональностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
12
Цвет
красный
Длина, см
9.1
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Victorinox SPARTAN – самый популярный швейцарский армейский нож 91 мм с 12 функциями. Культовая модель с красными гладкими накладками. Карманный дизайн среднего размера из серии Spartan – это уже классика. Для изготовления металлических составляющих складного ножа Викторинокс Спартан использовали высококачественную нержавеющую сталь, а накладки – это прочный органический пластик с гладкой глянцевой поверхностью. Все материалы идеально выдерживают эксплуатационные нагрузки и при правильном уходе порадуют вас профессиональной функциональностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Victorinox Spartan, 91 мм, 12 функций, красный, блистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...