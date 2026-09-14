Нож-брелок Victorinox Classic SD New York Style, 58 мм, 7 функций, зеленый (подар.коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Количество функций
7
Цвет
зеленый
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727264
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
брелок
Материал
металл, пластик
Количество функций
7
Цвет
зеленый
Длина, см
5.8
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
148
Описание товара Нож-брелок Victorinox Classic SD New York Style, 58 мм, 7 функций, зеленый (подар.коробка)
Victorinox Classic SD — маленький складной нож-брелок с набором из 7 функций. Данный брелок не только стильный аксессуар, но и высокофункциональный инструмент, который способен прийти на помощь в любую минуту, так как он всегда находится под рукой. В комплекте с брелком идут кольцо для ключей, темляк и металлический брелок с логотипом Victorinox.
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Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
брелок
Материал
металл, пластик
Количество функций
7
Цвет
зеленый
Длина, см
5.8
Комплектация
мультитул, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Victorinox Classic SD — маленький складной нож-брелок с набором из 7 функций. Данный брелок не только стильный аксессуар, но и высокофункциональный инструмент, который способен прийти на помощь в любую минуту, так как он всегда находится под рукой. В комплекте с брелком идут кольцо для ключей, темляк и металлический брелок с логотипом Victorinox.
Нож-брелок Victorinox Classic SD New York Style, 58 мм, 7 функций, зеленый (подар.коробка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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