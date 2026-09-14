Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Цвет
розовый
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727265
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Швейцарская карта
Материал
металл, пластик
Цвет
розовый
Длина, см
8.2
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка)
SwissCard (швейцарская карта) - уникальный аксессуар от Victorinox. Множество полезных приспособлений спрятаны в корпус размером с кредитку. SwissCard Victorinox с лёгкостью уместится в отделение для банковских карт в вашем кошельке.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Швейцарская карта
Материал
металл, пластик
Цвет
розовый
Длина, см
8.2
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
SwissCard (швейцарская карта) - уникальный аксессуар от Victorinox. Множество полезных приспособлений спрятаны в корпус размером с кредитку. SwissCard Victorinox с лёгкостью уместится в отделение для банковских карт в вашем кошельке.
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка)