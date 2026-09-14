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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка)

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Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 1
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 2
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 3
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 4
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 5
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 6
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 7
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 8
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 9
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 10
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 11
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 12
Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
Материал
металл, пластик
Цвет
розовый
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 1
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 2
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 3
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 4
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 5
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 6
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 7
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 8
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 9
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 10
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 11
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 12
  • Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727265
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Швейцарская карта
Материал
металл, пластик
Цвет
розовый
Длина, см
8.2
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка)

SwissCard (швейцарская карта) - уникальный аксессуар от Victorinox. Множество полезных приспособлений спрятаны в корпус размером с кредитку. SwissCard Victorinox с лёгкостью уместится в отделение для банковских карт в вашем кошельке.

Отзывы о товаре Швейцарская карта Victorinox Swiss Card Classic Paris Style, розовый (подар. упаковка)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитул
Тип товара
Швейцарская карта
Материал
металл, пластик
Цвет
розовый
Длина, см
8.2
Комплектация
карта, чехол-кардхолдер с карабином, документация, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
SwissCard (швейцарская карта) - уникальный аксессуар от Victorinox. Множество полезных приспособлений спрятаны в корпус размером с кредитку. SwissCard Victorinox с лёгкостью уместится в отделение для банковских карт в вашем кошельке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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