Мачете Ganzo Firebird F804 желто-черный
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Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
В наличии
Код товара: 386127
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х3
Вес, г.
540
Описание товара Мачете Ganzo Firebird F804 желто-черный
Мачете Firebird F804 желто-черный, упрощенная комплектация F804 подходит для рубящих действий при работе с различными растениями. Клинок изготовлен из стали, отличающейся прочностью и стойкостью к динамическим нагрузкам. Для защиты имеется специальное покрытие чёрного цвета, которое препятствует коррозии и не позволяет лезвию бликовать.
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Мачете Firebird F804 желто-черный, упрощенная комплектация F804 подходит для рубящих действий при работе с различными растениями. Клинок изготовлен из стали, отличающейся прочностью и стойкостью к динамическим нагрузкам. Для защиты имеется специальное покрытие чёрного цвета, которое препятствует коррозии и не позволяет лезвию бликовать.
Мачете Ganzo Firebird F804 желто-черный - купить по цене 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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