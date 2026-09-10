Top.Mail.Ru
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 1
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 2
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 3
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 4
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 5
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 1
  • Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 2
  • Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 3
  • Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 4
  • Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 5
  • Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162)
3 230 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162)

Зажигалка ZIPPO классическая с покрытием Brushed Chrome 200. Персонализируйте классическую зажигалку Zippo Brushed Chrome для того, чтобы получился потрясающий подарок для каждодневного использования. Элегантный и классический дизайн этой зажигалки подойдет для чего угодно. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того, чтобы подарок оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Описание
Зажигалка ZIPPO классическая с покрытием Brushed Chrome 200. Персонализируйте классическую зажигалку Zippo Brushed Chrome для того, чтобы получился потрясающий подарок для каждодневного использования. Элегантный и классический дизайн этой зажигалки подойдет для чего угодно. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того, чтобы подарок оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - стоимость товара 3230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...