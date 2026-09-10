Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 386853
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 230 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162)
Зажигалка ZIPPO классическая с покрытием Brushed Chrome 200. Персонализируйте классическую зажигалку Zippo Brushed Chrome для того, чтобы получился потрясающий подарок для каждодневного использования. Элегантный и классический дизайн этой зажигалки подойдет для чего угодно. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того, чтобы подарок оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка.
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Зажигалка ZIPPO классическая с покрытием Brushed Chrome 200. Персонализируйте классическую зажигалку Zippo Brushed Chrome для того, чтобы получился потрясающий подарок для каждодневного использования. Элегантный и классический дизайн этой зажигалки подойдет для чего угодно. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того, чтобы подарок оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка.
Зажигалка Zippo c покрытием Brushed Chrome (162) - стоимость товара 3230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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