Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
1020
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 715132
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
250
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Фонарь
Назначение
велосипедный, налобный, ручной, карманный
Количество режимов работы
10
Источник света
светодиод
Количество ламп
2
Световой поток, Лм
1020
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WG Magnet USB, 1020 лм, теплый свет, аккумулятор - стоимость товара 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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