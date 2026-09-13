Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор
Мультифонарь с простым управлением и зарядкой USB-C в компактном корпусе Elf C1 - это компактный и легкий мультифонарь с базовым набором режимов и зарядным разъемом USB-C, обновление популярной модели. Elf C1 станет отличным основным или дополнительным источником света для любых повседневных активностей. Фонарь можно взять с собой на вечернюю прогулку, рыбалку или в поход. Он с легкостью поместится в любой сумке и не потребует подзарядки в течение 2 месяцев постоянной работы с минимальной яркостью. Elf C1 также способен работать в режиме лампы - от источника питания с выходом USB и без аккумулятора внутри. Универсальный зарядный слот избавляет пользователя от необходимости носить с собой специальное зарядное устройство: для зарядки подойдет стандартный USB-C кабель любого производителя. Фонарь можно использовать вместе с налобным креплением, фиксировать клипсой на одежде, а также устанавливать на металлические поверхности благодаря встроенному магниту. Более того, специальное отверстие в задней крышке позволяет носить Elf C1 вместе с ключами. Модель также совместима с опциональными аксессуарами: с велокреплением ABM-01 для велопрогулок и с креплениями на каску серии AHM для индустриальных работ и альпинизма.
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