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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 7
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 8
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 9
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 10
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 11
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 12
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 13
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 14
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 15
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 16
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 17
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 18
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 19
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 20
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 21
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 22
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1000
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 5
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 6
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 7
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 8
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 9
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 10
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 11
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 12
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 13
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 14
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 15
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 16
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 17
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 18
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 19
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 20
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 21
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 22
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715119
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор
3 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
250

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор

Мультифонарь с простым управлением и зарядкой USB-C в компактном корпусе Elf C1 - это компактный и легкий мультифонарь с базовым набором режимов и зарядным разъемом USB-C, обновление популярной модели. Elf C1 станет отличным основным или дополнительным источником света для любых повседневных активностей. Фонарь можно взять с собой на вечернюю прогулку, рыбалку или в поход. Он с легкостью поместится в любой сумке и не потребует подзарядки в течение 2 месяцев постоянной работы с минимальной яркостью. Elf C1 также способен работать в режиме лампы - от источника питания с выходом USB и без аккумулятора внутри. Универсальный зарядный слот избавляет пользователя от необходимости носить с собой специальное зарядное устройство: для зарядки подойдет стандартный USB-C кабель любого производителя. Фонарь можно использовать вместе с налобным креплением, фиксировать клипсой на одежде, а также устанавливать на металлические поверхности благодаря встроенному магниту. Более того, специальное отверстие в задней крышке позволяет носить Elf C1 вместе с ключами. Модель также совместима с опциональными аксессуарами: с велокреплением ABM-01 для велопрогулок и с креплениями на каску серии AHM для индустриальных работ и альпинизма.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
налобный, ручной
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифонарь с простым управлением и зарядкой USB-C в компактном корпусе Elf C1 - это компактный и легкий мультифонарь с базовым набором режимов и зарядным разъемом USB-C, обновление популярной модели. Elf C1 станет отличным основным или дополнительным источником света для любых повседневных активностей. Фонарь можно взять с собой на вечернюю прогулку, рыбалку или в поход. Он с легкостью поместится в любой сумке и не потребует подзарядки в течение 2 месяцев постоянной работы с минимальной яркостью. Elf C1 также способен работать в режиме лампы - от источника питания с выходом USB и без аккумулятора внутри. Универсальный зарядный слот избавляет пользователя от необходимости носить с собой специальное зарядное устройство: для зарядки подойдет стандартный USB-C кабель любого производителя. Фонарь можно использовать вместе с налобным креплением, фиксировать клипсой на одежде, а также устанавливать на металлические поверхности благодаря встроенному магниту. Более того, специальное отверстие в задней крышке позволяет носить Elf C1 вместе с ключами. Модель также совместима с опциональными аксессуарами: с велокреплением ABM-01 для велопрогулок и с креплениями на каску серии AHM для индустриальных работ и альпинизма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 1100 лм, белый свет, аккумулятор - стоимость товара 3880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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