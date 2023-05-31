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Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл

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Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл - фото 1
Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл - фото 2
Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бензин
  • Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл - фото 1
  • Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл - фото 2
  • Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
510 руб.  700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл
510 руб. -27%
700 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бензин
Особенности
топливо ZIPPO 125 мл 3141 подходит для зажигалок и грелок для рук
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
12х5х3
Вес, г.
140

Описание товара Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл

Топливо Zippo 125 мл - это оригинальный очищенный бензин для фирменных бензиновых зажигалок и грелок для рук, обеспечивающий быстрое розжигание и стабильное пламя без копоти и резкого запаха. Удобная металлическая канистра объёмом 125 мл подходит для домашних заправок и ношения с собой, сохраняя зажигалку в рабочем состоянии на длительный срок.

Что это за топливо

Оригинальный бензин Zippo разрабатывается специально для ветроустойчивых зажигалок бренда и проходит многоступенчатую очистку от примесей. Благодаря этому топливо даёт ровное, чистое пламя и бережно относится к фитилю и внутренним элементам зажигалки, продлевая срок её службы.

Для каких зажигалок и устройств

Топливо подходит для всех бензиновых зажигалок Zippo, включая классические, лимитированные и подарочные модели. Им также можно заправлять фирменные грелки для рук Zippo, чтобы использовать их на рыбалке, охоте, в походах или в городе в холодное время года.

Особенности и преимущества

Высокая степень очистки снижает образование копоти и уменьшает запах при горении по сравнению с автомобильным бензином и неоригинальными жидкостями. Оптимальная летучесть обеспечивает лёгкое поджигание и устойчивое пламя даже на ветру, что является ключевой характеристикой фирменных зажигалок Zippo.

Объём и расход

Флакон 125 мл рассчитан на множество заправок: одной полной заправки, как правило, хватает на несколько дней или недель активного использования, в зависимости от частоты поджога. Такой объём удобен как для домашнего использования, так и для поездок - канистра компактная, легко помещается в рюкзак или барсетку.

Важные меры безопасности

Топливо относится к легко воспламеняющимся жидкостям, поэтому его нельзя хранить рядом с открытым огнём и нагревательными приборами. При заправке рекомендуется избегать попадания топлива на кожу и одежду, держать флакон и зажигалку вдали от детей и всегда плотно закрывать крышку после использования.

Отзывы о товаре Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл

31.05.2023
Щелко Антон

Достоинства:
Отличный оригинальный бензин, какие могут быть проблемы?))

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В пункт самовывоза заказ был доставлен вовремя. Товаром и работой магазина доволен!



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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Топливо
Тип товара
топливо
Тип топлива
бензин
Особенности
топливо ZIPPO 125 мл 3141 подходит для зажигалок и грелок для рук
Страна производитель
США
Описание

Топливо Zippo 125 мл - это оригинальный очищенный бензин для фирменных бензиновых зажигалок и грелок для рук, обеспечивающий быстрое розжигание и стабильное пламя без копоти и резкого запаха. Удобная металлическая канистра объёмом 125 мл подходит для домашних заправок и ношения с собой, сохраняя зажигалку в рабочем состоянии на длительный срок.

Что это за топливо

Оригинальный бензин Zippo разрабатывается специально для ветроустойчивых зажигалок бренда и проходит многоступенчатую очистку от примесей. Благодаря этому топливо даёт ровное, чистое пламя и бережно относится к фитилю и внутренним элементам зажигалки, продлевая срок её службы.

Для каких зажигалок и устройств

Топливо подходит для всех бензиновых зажигалок Zippo, включая классические, лимитированные и подарочные модели. Им также можно заправлять фирменные грелки для рук Zippo, чтобы использовать их на рыбалке, охоте, в походах или в городе в холодное время года.

Особенности и преимущества

Высокая степень очистки снижает образование копоти и уменьшает запах при горении по сравнению с автомобильным бензином и неоригинальными жидкостями. Оптимальная летучесть обеспечивает лёгкое поджигание и устойчивое пламя даже на ветру, что является ключевой характеристикой фирменных зажигалок Zippo.

Объём и расход

Флакон 125 мл рассчитан на множество заправок: одной полной заправки, как правило, хватает на несколько дней или недель активного использования, в зависимости от частоты поджога. Такой объём удобен как для домашнего использования, так и для поездок - канистра компактная, легко помещается в рюкзак или барсетку.

Важные меры безопасности

Топливо относится к легко воспламеняющимся жидкостям, поэтому его нельзя хранить рядом с открытым огнём и нагревательными приборами. При заправке рекомендуется избегать попадания топлива на кожу и одежду, держать флакон и зажигалку вдали от детей и всегда плотно закрывать крышку после использования.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
31.05.2023
Щелко Антон

Достоинства:
Отличный оригинальный бензин, какие могут быть проблемы?))

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В пункт самовывоза заказ был доставлен вовремя. Товаром и работой магазина доволен!


Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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