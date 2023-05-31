Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл
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Характеристики
Описание товара Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл
Топливо Zippo 125 мл - это оригинальный очищенный бензин для фирменных бензиновых зажигалок и грелок для рук, обеспечивающий быстрое розжигание и стабильное пламя без копоти и резкого запаха. Удобная металлическая канистра объёмом 125 мл подходит для домашних заправок и ношения с собой, сохраняя зажигалку в рабочем состоянии на длительный срок.
Что это за топливо
Оригинальный бензин Zippo разрабатывается специально для ветроустойчивых зажигалок бренда и проходит многоступенчатую очистку от примесей. Благодаря этому топливо даёт ровное, чистое пламя и бережно относится к фитилю и внутренним элементам зажигалки, продлевая срок её службы.
Для каких зажигалок и устройств
Топливо подходит для всех бензиновых зажигалок Zippo, включая классические, лимитированные и подарочные модели. Им также можно заправлять фирменные грелки для рук Zippo, чтобы использовать их на рыбалке, охоте, в походах или в городе в холодное время года.
Особенности и преимущества
Высокая степень очистки снижает образование копоти и уменьшает запах при горении по сравнению с автомобильным бензином и неоригинальными жидкостями. Оптимальная летучесть обеспечивает лёгкое поджигание и устойчивое пламя даже на ветру, что является ключевой характеристикой фирменных зажигалок Zippo.
Объём и расход
Флакон 125 мл рассчитан на множество заправок: одной полной заправки, как правило, хватает на несколько дней или недель активного использования, в зависимости от частоты поджога. Такой объём удобен как для домашнего использования, так и для поездок - канистра компактная, легко помещается в рюкзак или барсетку.
Важные меры безопасности
Топливо относится к легко воспламеняющимся жидкостям, поэтому его нельзя хранить рядом с открытым огнём и нагревательными приборами. При заправке рекомендуется избегать попадания топлива на кожу и одежду, держать флакон и зажигалку вдали от детей и всегда плотно закрывать крышку после использования.
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Топливо Zippo 125 мл - это оригинальный очищенный бензин для фирменных бензиновых зажигалок и грелок для рук, обеспечивающий быстрое розжигание и стабильное пламя без копоти и резкого запаха. Удобная металлическая канистра объёмом 125 мл подходит для домашних заправок и ношения с собой, сохраняя зажигалку в рабочем состоянии на длительный срок.
Что это за топливо
Оригинальный бензин Zippo разрабатывается специально для ветроустойчивых зажигалок бренда и проходит многоступенчатую очистку от примесей. Благодаря этому топливо даёт ровное, чистое пламя и бережно относится к фитилю и внутренним элементам зажигалки, продлевая срок её службы.
Для каких зажигалок и устройств
Топливо подходит для всех бензиновых зажигалок Zippo, включая классические, лимитированные и подарочные модели. Им также можно заправлять фирменные грелки для рук Zippo, чтобы использовать их на рыбалке, охоте, в походах или в городе в холодное время года.
Особенности и преимущества
Высокая степень очистки снижает образование копоти и уменьшает запах при горении по сравнению с автомобильным бензином и неоригинальными жидкостями. Оптимальная летучесть обеспечивает лёгкое поджигание и устойчивое пламя даже на ветру, что является ключевой характеристикой фирменных зажигалок Zippo.
Объём и расход
Флакон 125 мл рассчитан на множество заправок: одной полной заправки, как правило, хватает на несколько дней или недель активного использования, в зависимости от частоты поджога. Такой объём удобен как для домашнего использования, так и для поездок - канистра компактная, легко помещается в рюкзак или барсетку.
Важные меры безопасности
Топливо относится к легко воспламеняющимся жидкостям, поэтому его нельзя хранить рядом с открытым огнём и нагревательными приборами. При заправке рекомендуется избегать попадания топлива на кожу и одежду, держать флакон и зажигалку вдали от детей и всегда плотно закрывать крышку после использования.
Достоинства:
Отличный оригинальный бензин, какие могут быть проблемы?))
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В пункт самовывоза заказ был доставлен вовремя. Товаром и работой магазина доволен!
Отзывы о товаре Топливо для зажигалки Zippo (Бензин Zippo) 125 мл
Достоинства:
Отличный оригинальный бензин, какие могут быть проблемы?))
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В пункт самовывоза заказ был доставлен вовремя. Товаром и работой магазина доволен!