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Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503)

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Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503) - фото 1
Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503) - фото 2
Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
балончик для топлива
  • Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503) - фото 1
  • Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503) - фото 2
  • Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 380 руб.  2 175 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503)
1 380 руб. -37%
2 175 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
балончик для топлива
Цвет
серебристый
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
450

Описание товара Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503)

Возьмите с собой дополнительную порцию высококлассного топлива Zippo. Многоразовый алюминиевый баллончик вмещает достаточно топлива для заправки одной ветроустройчивой зажигалки или грелки для рук на 6 часов. Оснащен поворотной застежкой, кольцом для ключей, диском для затягивания и ослабления винта кремня и резиновым чехлом для хранения двух запасных кремней.

Отзывы о товаре Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
балончик для топлива
Цвет
серебристый
Страна производитель
США
Описание
Возьмите с собой дополнительную порцию высококлассного топлива Zippo. Многоразовый алюминиевый баллончик вмещает достаточно топлива для заправки одной ветроустройчивой зажигалки или грелки для рук на 6 часов. Оснащен поворотной застежкой, кольцом для ключей, диском для затягивания и ослабления винта кремня и резиновым чехлом для хранения двух запасных кремней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Баллончик для топлива Zippo Canistet, серебристый (121503) - стоимость товара 1380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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