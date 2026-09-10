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Набор подарочный для широкой зажигалки Zippo черный (50R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор подарочный для широкой зажигалки Zippo черный (50R)

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Набор подарочный для широкой зажигалки Zippo черный (50R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочный набор
Тип товара
набор для зажигалки
Коллекция
Аксессуары и топливо
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор подарочный для широкой зажигалки Zippo черный (50R)
1 720 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Подарочный набор
Тип товара
набор для зажигалки
Коллекция
Аксессуары и топливо
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
17х17х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор подарочный для широкой зажигалки Zippo черный (50R)

Подарочный набор Zippo – прекрасный способ преподнести в подарок классическую ветроустойчивую зажигалку Zippo. В состав набора входят 6 кремниев в пластиковой кассете и баллон с высокачественным топливом Zippo (объём 118 мл) в привлекательной подарочной коробке. Дополните набор, добавив в него классическую зажигалку Zippo.

Отзывы о товаре Набор подарочный для широкой зажигалки Zippo черный (50R)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Подарочный набор
Тип товара
набор для зажигалки
Коллекция
Аксессуары и топливо
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Страна производитель
США
Описание
Подарочный набор Zippo – прекрасный способ преподнести в подарок классическую ветроустойчивую зажигалку Zippo. В состав набора входят 6 кремниев в пластиковой кассете и баллон с высокачественным топливом Zippo (объём 118 мл) в привлекательной подарочной коробке. Дополните набор, добавив в него классическую зажигалку Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор подарочный для широкой зажигалки Zippo черный (50R) - данный товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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