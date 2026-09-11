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Газ Zippo, 250 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газ Zippo, 250 мл

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Газ Zippo, 250 мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Газ Zippo, 250 мл
550 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
250

Описание товара Газ Zippo, 250 мл

Газ Zippo, 250 мл

Отзывы о товаре Газ Zippo, 250 мл




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Характеристики
Бренд
zippo
Описание
Газ Zippo, 250 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газ Zippo, 250 мл - купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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