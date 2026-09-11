Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
2
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%8 360 руб. 14 954 руб.
В наличии
Код товара: 481291
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 360 руб. -44%
14 954 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
2
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
230
Описание товара Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор
Налобные фонари пользуются большой популярностью в туристической среде. Их удобство заключается в том, что руки владельца остаются свободными и фонарь не мешает выполнять какую-либо работу. Модель Fenix HM65R сделана именно в таком формате. В этом фонаре установлено сразу 2 диода, дающих белый свет. Оба размещаются в отдельных рефлекторах, один из которых фокусирует луч на дальней дистанции, а второй делает свет рассеянным и эффективным вблизи. Модель Fenix HM65R предназначена для туризма, экстремального спорта и просто активного досуга на природе. Это налобный фонарь с 2 диодами, который дает яркость до 1400 лм. Он работает с аккумулятором 18650 и может заряжаться через кабель стандарта USB type-C.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 100 руб. 9 932 руб.2025 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650,...
-
В наличииЦена 8 210 руб. 13 291 руб.2053 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккуму...
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB...
-
В наличииЦена 8 300 руб. 10 378 руб.2075 руб. в СплитФонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, т...
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 718 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 ...
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 718 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 ...
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 048 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 ...
-
В наличииЦена 9 800 руб. 11 718 руб.2450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+AB...
-
В наличииЦена 9 800 руб. 11 718 руб.2450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+AB...
-
В наличииЦена 10 400 руб. 13 280 руб.2600 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2...
-
В наличииЦена 10 400 руб. 13 280 руб.2600 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB,...
-
В наличииЦена 10 400 руб. 13 280 руб.2600 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB,...
Бренд
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
2
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Ion, CR123A
Страна производитель
Китай
Налобные фонари пользуются большой популярностью в туристической среде. Их удобство заключается в том, что руки владельца остаются свободными и фонарь не мешает выполнять какую-либо работу. Модель Fenix HM65R сделана именно в таком формате. В этом фонаре установлено сразу 2 диода, дающих белый свет. Оба размещаются в отдельных рефлекторах, один из которых фокусирует луч на дальней дистанции, а второй делает свет рассеянным и эффективным вблизи. Модель Fenix HM65R предназначена для туризма, экстремального спорта и просто активного досуга на природе. Это налобный фонарь с 2 диодами, который дает яркость до 1400 лм. Он работает с аккумулятором 18650 и может заряжаться через кабель стандарта USB type-C.
Купить Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор - по цене 8360 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор