Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro IR, 200 лм, серый
?Ключевые характеристики\nКомпактный мультифонарь с белым, красным, зеленым, синим и инфракрасным светом, оснащённый встроенным аккумулятором Li-Pol 600 мАч и зарядным разъемом USB-C. Идеален для повседневного использования и специальных задач благодаря широкому углу света 180° и универсальному набору цветов.\n\n?Преимущества и отличия\nУдобное управление одной кнопкой с двойным кликом для переключения цвета, надёжная защита по стандарту IP67, возможность крепления на голову, запястье, велосипед и одежду с помощью различных аксессуаров. Встроенный аккумулятор с цветной индикацией зарядки и прочный корпус из пластика.\n\n?Практичность\nМодель оснащена множеством вариантов крепления, включая налобную ленту, силиконовые кольца и клипсу, что обеспечивает комфортное использование в спорте, туризме и повседневной жизни. Возможность работы напрямую от Powerbank или любого USB источника питания.\n\n?Уникальность\nФонарь сочетает в себе шесть видов света, включая инфракрасный для скрытного использования с приборами ночного видения, а также уникальное полностью светящееся тело и высокую ударопрочность с гарантией 5 лет.
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