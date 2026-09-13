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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый

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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 2
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 7
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 8
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 9
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 10
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 11
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 12
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 13
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 14
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 15
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 16
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 17
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 18
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 19
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 20
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 21
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 22
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 23
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 24
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 25
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 26
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 27
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 28
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 29
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 30
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 31
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 32
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 33
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 34
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 35
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 36
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 37
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Тип питания
аккумулятор
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 28
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 29
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 31
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 32
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 33
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 34
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 35
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 36
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 37
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый

Мультифонарь Armytek Crystal Pro UV представляет собой компактное устройство, призванное заменить собой несколько специализированных источников света. Его основной режим белого света обеспечивает яркость 200 лм с дальностью луча до 22 м, а широкий и равномерный световой поток с углом освещения 180° гарантирует максимальный комфорт при использовании на близких дистанциях – в быту, в туристической палатке или во время выполнения рабочих задач. Помимо основного света, фонарь модели Armytek Crystal Pro UV обладает 4 дополнительными режимами, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию. Красный свет идеально подходит для сохранения ночного зрения и меньше привлекает насекомых. Зеленый и синий свет улучшают читаемость карт и схем, оставаясь малозаметными для посторонних людей. Специальный режим ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм эффективно выявляет скрытые метки, утечки технических жидкостей и различные бытовые загрязнения.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифонарь Armytek Crystal Pro UV представляет собой компактное устройство, призванное заменить собой несколько специализированных источников света. Его основной режим белого света обеспечивает яркость 200 лм с дальностью луча до 22 м, а широкий и равномерный световой поток с углом освещения 180° гарантирует максимальный комфорт при использовании на близких дистанциях – в быту, в туристической палатке или во время выполнения рабочих задач. Помимо основного света, фонарь модели Armytek Crystal Pro UV обладает 4 дополнительными режимами, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию. Красный свет идеально подходит для сохранения ночного зрения и меньше привлекает насекомых. Зеленый и синий свет улучшают читаемость карт и схем, оставаясь малозаметными для посторонних людей. Специальный режим ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм эффективно выявляет скрытые метки, утечки технических жидкостей и различные бытовые загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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