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Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор

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Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор - фото 1
Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор - фото 2
Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор - фото 1
  • Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор - фото 2
  • Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 380 руб.  3 888 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор
2 380 руб. -39%
3 888 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х2х2
Вес, г.
14

Описание товара Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор

Модель Fenix E02R являет собой аккумуляторный прибор, который окажет пользу в качестве брелка на ключи. Одно из основных преимуществ фонаря – его компактные размеры. Весит он не более 15 грамм. Такой миниатюрный фонарик даёт световой поток в 200 люменов, а дистанция распространения луча достигает 49 метров. Функционирует со встроенным аккумулятором ёмкостью в 120 миллиампер-часов. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает работу фонарика, а освещение получается за счёт применения светодиода Cree XP-G2 S3. Освещение – белого цвета. Предусмотрен порт micro-USB для подзарядки аккумулятора. Фонарь оснащается линзой с отражающим напылением, гарантирующей высокую эффективность освещения. Fenix E02R изготовлен из прочного материала, коим является алюминий марки А6061-Т6. Он предлагается пользователям в трёх разных дизайнах. Есть на выбор варианты с чёрным, синим, бронзовым цветами корпуса.

Отзывы о товаре Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Fenix E02R являет собой аккумуляторный прибор, который окажет пользу в качестве брелка на ключи. Одно из основных преимуществ фонаря – его компактные размеры. Весит он не более 15 грамм. Такой миниатюрный фонарик даёт световой поток в 200 люменов, а дистанция распространения луча достигает 49 метров. Функционирует со встроенным аккумулятором ёмкостью в 120 миллиампер-часов. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает работу фонарика, а освещение получается за счёт применения светодиода Cree XP-G2 S3. Освещение – белого цвета. Предусмотрен порт micro-USB для подзарядки аккумулятора. Фонарь оснащается линзой с отражающим напылением, гарантирующей высокую эффективность освещения. Fenix E02R изготовлен из прочного материала, коим является алюминий марки А6061-Т6. Он предлагается пользователям в трёх разных дизайнах. Есть на выбор варианты с чёрным, синим, бронзовым цветами корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь-брелок светодиодный Fenix E02R, коричневый, 200 лм, встроенный аккумулятор - по цене 2380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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