Кремы и гели для ног

бальзам для ног гель для ног крем для ног лосьон для ног мазь для ног спрей для ног стик для ног флюид для ног

Алое вера Вазелин Гиалуроновая кислота Ланолин Масло облепихи Масло подсолнечника Масло ши Миндальное масло Натуральные эфирные масла (розмариновое Натуральный ментол Пантенол и витамин E-ацетат Пчелиный воск Салициловая кислота авокадо аллантоин алое вера алоэ-вера и бисаболол витамин F витамин А витамин Е вода гамамелис гель алое-вера гиалуроновая кислота гидроксихлорид алюминия глицерин горной сосны и лаванды жожоба камфара камфора карбамид климбазол конского каштана кора дуба лавандовое масло лаванды ланолин лимонное масло льняное масло масла розмарина масло авокадо масло горной сосны масло горной сосны) камфара и ментол масло какао масло кокоса масло кокса масло кукурузы масло лавандина масло лимона масло оливы масло подсолнечника масло розмарина масло тимьяна масло ши ментол минеральный тальк мочевина мочевина (10%) наконец оксид цинка пантенол получаемые из розмарина провитамин D пудра тапиоки растительный комплекс розмариновое масло ромашки и гвоздики рутин салициловая кислота сера. тимьяновое масло триклозан улиточный муцин фильтрат улиточной слизи цинка рицинолеата чайного дерева шалфей эвкалипт эвкалиптовое масло экстракт водорослей экстракт зеленого чая экстракт кипариса экстракт меда и молочные пептиды экстракт морских водорослей экстракт мяты экстракт портулака экстракт риса экстракт сосны экстракты из тимьяна эфирное масло кедра эфирное масло лаванды эфирное масло мяты эфирное масло розмарина эфирное масло сосны эфирное масло эвкалипта эфирные масла