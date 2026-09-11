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Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа

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Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 1
Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 2
Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 3
Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 4
Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 5
Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портмоне и кошельки
  • Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 1
  • Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 2
  • Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 3
  • Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 4
  • Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 5
  • Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
16 640 руб.  22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572365
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Портмоне и кошельки
Декоративные элементы
логотип
Количество отделений
14
Коллекция
Piquadro Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
мужской
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип товара
кошелек
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
50

Описание товара Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа

Мужской кошелек с перегородкой для 12 кредитных карточек от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Материал - натуральная телячья кожа синего цвета.



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы

Отзывы о товаре Кошелек мужской Piquadro Blue Square PU1241B2R/BLU2 синий натур.кожа




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Портмоне и кошельки
Декоративные элементы
логотип
Количество отделений
14
Коллекция
Piquadro Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
мужской
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип товара
кошелек
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Мужской кошелек с перегородкой для 12 кредитных карточек от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Материал - натуральная телячья кожа синего цвета.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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