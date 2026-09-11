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Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа

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Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа - фото 1
Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа - фото 2
Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа - фото 3
Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портмоне и кошельки
  • Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа - фото 1
  • Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа - фото 2
  • Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа - фото 3
  • Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572402
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Портмоне и кошельки
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
250

Описание товара Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа

Несессер для путешествий из коллекции Piquadro Harper. Изготовлен из высококачественной телячьей кожи растительного дубления. Имеет одно основное отделение, внешний карман на молнии и удобную ручку для переноски.



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы

Отзывы о товаре Клатч мужской Piquadro Harper AC5766AP/TM коричневый натур.кожа




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Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Портмоне и кошельки
Описание
Несессер для путешествий из коллекции Piquadro Harper. Изготовлен из высококачественной телячьей кожи растительного дубления. Имеет одно основное отделение, внешний карман на молнии и удобную ручку для переноски.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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