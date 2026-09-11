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Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа

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Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 1
Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 2
Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 3
Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 4
Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портмоне и кошельки
  • Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 1
  • Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 2
  • Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 3
  • Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 4
  • Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
15 060 руб.  32 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572346
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Портмоне и кошельки
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа

Женское портмоне Piquadro из коллекции Blu Square. Портмоне выполнено из гладкой телячьей кожи с голубым кантом. Имеет кармашки для 12 кредитных карт и отделение для мелочи и купюр. Станет прекрасным дополнением к сумке, портфелю или рюкзаку из аналогичной коллекции.



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы

Отзывы о товаре Кошелек женский Piquadro Blue Square PD1354B2R/R красный натур.кожа




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Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Портмоне и кошельки
Описание
Женское портмоне Piquadro из коллекции Blu Square. Портмоне выполнено из гладкой телячьей кожи с голубым кантом. Имеет кармашки для 12 кредитных карт и отделение для мелочи и купюр. Станет прекрасным дополнением к сумке, портфелю или рюкзаку из аналогичной коллекции.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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