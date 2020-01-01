Матрасы и кровати надувные

От выбора спальных принадлежностей напрямую зависит здоровье и качество нашего отдыха, поэтому нужно особенно тщательно подходить к этому вопросу. Современные надувные кровати разработаны с учетом важных анатомических нюансов, адаптируются к контурам тела человека, что позволяет максимально расслабить уставшие мышцы. Не всякая обычная кровать имеет сравнимые или лучшие потребительские свойства. Сделайте правильный выбор и подарите себе крепкий и комфортный сон!

В настоящее время надувные матрасы являются очень востребованной продукцией. Кто-то покупает их в качестве спального места на дачу, а кто-то для оставшихся с ночевкой гостей. Иногда они и вовсе заменяют привычную кровать. Такие спальные надувные матрасы легкие, недорогие и их легко перемещать с места на место. Сегодня на рынке представлено множество изделий, что позволяет легко купить модель, которая является оптимальным выбором для каждого конкретного случая.

Какие бывают надувные кровати

Внутренняя конструкция надувных матрасов – это основное, на что нужно обращать внимание при выборе. Дорогие модели соответственно имеют сложную внутреннюю структуру и выполнены из износостойких материалов. За счет специальных вставок достигается ортопедический эффект. Нужно отметить, что практически все современные надувные матрасы и кровати очень удобны в использовании, поддерживают комфортное расположение тела во время сна.

На данный момент самые распространенные варианты внешнего покрытия изделий — ПВХ и флок. Поливинилхлорид устойчив к влаге и лучше поддается чистке. Но если вы выбираете спальное место, то матрас надувной спальный купить можно и с флоковым покрытием. Внешне оно напоминает велюр. Оно является приятным на ощупь и по нему не скользит постельное белье.

Производители выпускают надувные кровати с различными видами насосов. Если вы решили, что для домашнего пользования вам нужна надувная кровать, покупать ее лучше с насосом встроенного типа. Он значительно упрощает процесс приведения изделия в рабочее состояние. От Вас требуется только подсоединить изделие к электросети и подождать некоторое время. Надувная кровать со встроенным насосом сэкономит время и силы. Любая надувная кровать оснащена еще одним клапаном, через который может быть надута с помощью стороннего насоса. Ручные насосы являются самыми дешевыми, но накачивание ими отнимает достаточно много сил и времени.

Если вы планируете использовать изделие и дома, и на природе, то купить надувную кровать с насосом лучше аккумуляторным. Для его работы электрическая сеть не нужна. Это поможет сэкономить, если вы решите приобрести несколько кроватей.

Кроме матрасов, представлены в продаже еще и надувные диваны-кровати. Как следует из названия, эти модели способны заменить сразу два предмета мебели — диван и спальное место.

Надувные матрасы и кровати: размеры и цены

Изделия различаются по стоимости и по размеру спального места. Не стоит гнаться за заниженной ценой, так как она может говорить о не слишком качественном товаре. Лучше отдать предпочтение проверенным производителям надувных кроватей, известным качеством выпускаемой продукции. Соответствующие всем требованиям матрасы не имеют неприятного запаха, а швы выполнены аккуратно. Также при покупке вам должны выдать гарантию.

Выпускают односпальные, полуторные и двуспальные надувные кровати. Ширина односпальных изделий варьируется от 60 до 90 сантиметров.

Более популярными являются полуторные кровати, их ширина около метра, а высота 25 либо 50 сантиметров. Такое изделие отлично подойдет для отдыха одного человека.

Если же вам нужна полноценная надувная кровать, купить лучше двуспальную. Её ширина варьируется от 1,5 до 1,9 метров, а высота от 20 до 80 сантиметров. Соответственно, размеры изделия напрямую влияют на его цену.

При покупке важно ознакомиться с рекомендациями производителя по максимальной нагрузке на изделие. Обязательно нужно соотнести вес человека, которые будет попользоваться кроватью, и её параметры.

Можно выбирать модель с подголовниками, если планируете вы планируете использовать надувную кровать в качестве постоянного спального места. Продаются также изделия с так называемыми «подушками», то есть с возвышением в верхней части. Но если во время сна вы часто чувствуете дискомфорт и перекладываете подушку поудобнее, то лучше купить обычное изделие с плоской поверхностью.

При выборе надувной спальной кровати важным критерием является крепление между собой её частей. Точечное крепление считают самым ненадежным, из-за того что выход из строя всего лишь одной точки приведет к повреждению всего изделия. Наиболее прочным признано продольное и сплошное крепление.

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