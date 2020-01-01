Глюкометр – это прибор для измерения уровня сахара в крови, он необходим для отслеживания состояния углеводного метаболизма у больных сахарным диабетом. Данные, выводимые прибором, используются для принятия мер, компенсирующих нарушения углеводного обмена.

Прибор с дисплеем. Он отображает результаты глюкометрии. Эти устройства имеют различные размеры, но чаще всего – просто помещаются в кармане. Это важное свойство, позволяющее всегда иметь глюкометр при себе. Корпус современного прибора имеет кнопки, управляющие выводом значений из памяти. Устройство запоминает данные о последних анализах;

Специальное устройство и стерильные ланцеты – приспособления для прокола кожных покровов;

Тест-полоски, применяющиеся одноразово. На них имеется реагент, который взаимодействует с кровью для анализа содержания глюкозы в ней. Тест-полоски имеют разметку, указывающую место нанесения капли крови. Они выпускаются разных видов, подходящих к различным моделям глюкометров;

Батарея – предоставляет энергию, необходимую для работы. Некоторые глюкометры оборудуются сменными батареями. Есть приборы, в которых батарею заменить нельзя.

Если вам необходимо купить прибор для измерения уровня сахара в крови, то следует знать, что есть существует разные варианты этих устройств. Большинство современных глюкометров относится к устройством электрохимического типа. Для проведения анализа электрический ток воздействует на тест-полоску и на находящуюся на ней каплю крови.

Также иногда встречаются устройства фотохимического типа. В этом случае кровь, нанесенная на тест-полоску, смешивается со специальным веществом. Оно становится синим, при этом на интенсивность окраски влияет уровень сахара. Оптическая система выполняет анализ цвета и позволяет рассчитать показатель. Однако фотохимические приборы менее надежны и их легче повредить.

Более современные приборы требуют меньшего объема крови для выполнения анализа и быстрее вычисляют результат. Очень хороший глюкометр – спектрометрический, потому что нет необходимости, чтобы кровь контактировала с аппаратом. Таким образом, становится возможным не инвазивное измерение — не возникает необходимость покалывать кожные покровы. Для выполнения анализа кожу пациента просвечивают с помощью слабого лазера. Прибор анализирует полученные спектрометрические данные. Но такие устройства стоят недешево и пока не получили широкого распространения. Их внедрение в массовую эксплуатацию — дело будущего.

Как самостоятельно сделать анализ при помощи глюкометра? Это несложно, но нужно научиться делать измерения.

Перед работой положите рядом с собой все необходимое. Для анализа нужно будет воспользоваться тест-полосками, ланцетом и самим глюкометром;

Тщательно вымойте руки и вытрите их чистой салфеткой или полотенцем;

Встряхните руку. Это делается для того, чтобы поспособствовать приливу крови к ней, в частности к ладони;

Расположите тест-полоску в специальном гнезде, которое имеет устройство. Если она будет установлена верно, то вы услышите щелчок. Есть модели глюкометров, автоматически включающиеся при этом;

Проколите кожу на кончике пальца;

Нанесите небольшое количество крови на тест-полоску.

После проделанных вами манипуляций устройство начинает выполнять анализ самостоятельно. В зависимости от модели, время для измерения различно: 5–45 секунд. Тест-полоски являются одноразовыми, поэтому их выбрасывают после проведения измерения.

Нюансы выполнения анализа могут отличаться в зависимости от конкретного глюкометра. Перед тем, как начать измерения, обязательно ознакомьтесь с инструкцией к вашему прибору. Для эффективной компенсации проявлений заболевания следуйте рекомендациям вашего лечащего врача.

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